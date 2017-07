Godset scoret fire og sørget for festfotball - i én omgang

STRØMSGODSET - KRISTIANSUND 4–2

Strømsgodset feide over Kristiansund i 45 minutter i søndagens nedrykksduell. Selv med 4-0 til pause fikk drammenserne trøbbel i 2. omgang.

Etter festfotball og årsbeste i 1. omgang, forsvant selvtilliten da gjestene fra Kristiansund reduserte to ganger. Godset holdt unna til 4-2-seier og tok seg forbi KBK på tabellen, men vertene kan langt fra friskmeldes.

Det ble en kamp med to omganger, som engelskmennene liker å kalle det. Godset hadde bare vunnet én av sine ti siste seriekamper. Presset på trener Tor Ole Skullerud har tiltatt.

Han fikk en pustepause etter de tre poengene som sendte SIF opp på 12.-plass i Eliteserien.

En leken Eirik Ulland Andersen var den store underholdningen før pause. Allerede etter seks minutter kunne den tidligere Hødd-spilleren skyte vertene foran med sitt sjette mål for sesongen. Bassel Jradi sto for annen gang i år for målgivende med hælen.

Kvarteret var spilt da Dan Peter Ulvestad styrte et innlegg fra Andersen i eget nett. Selvmålet var Ulvestads andre i Eliteserien denne sesongen. Han ble presset av Marcus Pedersen i duellen.

Pedersen-tørken over

To minutter senere skulle Pedersen omsider få sin første scoring siden serieåpningen mot Haugesund 2. april. Pedersen stjal ballen midt på halvdelen, løp mot mål og skjøt inn 3–0 fra drøyt 20 meter.

– Det er vel første gang i år at vi spiller skikkelig Godset-fotball hjemme. Det er deilig å se at vi kan. Det har sittet langt inne, sa Pedersen til Eurosport.

De fleste trodde kampen var punktert da Tokmac Nguen satte inn 4–0 for sommerglade verter etter 35 minutter, men 2. omgang ble langt mer spennende enn hjemmefansen på Marienlyst satte pris på.

Liridon Kalludra kunne umarkert redusere til 1–2 etter 63 minutter. Minuttet etter sørget Daouda Bamba for 2–4 etter at Ulland meget svakt hadde spilt ballen rett til en motspiller. Flere mål ble det ikke i Drammen, men vertene var så preget at seieren aldri føltes i boks før dommeren blåste av.

Bugge tilbake

Espen Bugge Pettersen sto sin første hjemmekamp etter at han nylig viste fingen til egne SIF-fans. Episoden skapte voldsomt oppstyr. Pettersen godtok en bot på 4000 kroner for gesten og har senere beklaget at han mistet hode.

– Selvsagt var det det (årsverste). Vi var litt på etterskudd hele veien. En sårbar gjeng av spillere og trenere snakket sammen i pausen. Vi får se om vi kan rette opp inntrykket i 2. omgang, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport i pausen.

Det gjorde gjestene, men ikke nok til å ta med seg poeng vestover.

På overtid pådro KBKs Jean Alassane Mendy en stygg smell. Spissen som har scoret sju mål i år ble fraktet av banen på båre. Skadeomfanget er ikke kjent, men spissen var ved bevissthet inne i garderoben der han var til medisinsk sjekk.