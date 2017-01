Gladnyhet for norske fotballfans: FA-cupen blir vist på TV til helga

Tidligere denne uken skrev Bergens Tidende at ingen norske TV-kanaler hadde sikret seg rettighetene til den engelske FA-cupen.

Dermed så det ut til å gå mot en fotballfri TV-helg for dem som følger engelsk fotball tett. FA-cupens 3. runde, der de store lagene kommer med i turneringen, sparkes i gang allerede fredag kveld. Da spiller West Ham mot Manchester City.

Torsdag kveld melder dog TV 2 at de har kjøpt rettighetene til den engelske turneringen.

– FA-cupen er verdens eldste fotballturnering og har en helt egen magi. Vi er ekstremt glade for å kunne servere seerne våre enda flere store fotball-opplevelser fra England, sier sportssjef Vegard Jansen Hagen i TV 2 i en pressemelding.

TV 2 opplyser at prisen for abonnement på kanalene blir akkurat den samme som tidligere.

Disse kampene viser TV 2 kommende helg Fredag: 20.45: West Ham–Manchester City Lørdag: 13.20: Manchester United-Reading 15.50: Sutton United-AFC Wimbledon 15.50: Barrow-Rochdale 18.20: Preston-Arsenal Søndag: 14.20: Liverpool-Plymouth 15.50: Chelsea-Peterborough 16.50: Tottenham-Aston Villa

Flere interesserte

BT var tidligere torsdag i kontakt med rettighetsselskapet Pitch International, som fører dialogen opp mot TV-selskapene på vegne av Det engelske fotballforbundet (FA).

Ifølge Pitch var det flere norske TV-selskaper som ønsket seg FA-cupen.

– Vi er fortsatt i diskusjoner med TV-selskaper i Norge angående FA-cupen, og vi håper å finne en løsning før helgens kamper, sa Jon Owen i Pitch International.

– Vi har forståelse for og setter pris på den store interessen for engelsk fotball som er i Norge, og derfor jobber vi ekstremt hardt for å få til en løsning for supporterne der, sa Owen.

Stive priser

TV 2 hadde rettighetene til alt av engelsk fotball forrige sesong, men satt før i dag igjen med «kun» Premier League. Discovery har overtatt rettighetene til Championship og Ligacupen, men FA-cupen var det altså ingen som hadde sikret seg. Før torsdag kveld.

Den store interessen for engelsk fotball i Norge gjør at TV-selskapene er villige til å legge store pengesummer på bordet.

Dette driver prisene opp for TV-selskapene, og fører samtidig til at norske seere må betale mest i Norden for å se engelsk fotball.