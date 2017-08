NFF-topp: - Uklokt for Ada og hennes karriere

Tirsdag annonserte Norges største stjerne Ada Hegerberg at hun trekker seg fra landslaget. I et intervju med Aftenposten onsdag, avslørte Lyon-spilleren langvarig misnøye med landslaget.

– Det er en følelse som har vært der noen år, men det toppet seg selvfølgelig i kjølvannet av EM. Til slutt var det denne utveien som var best for min egen del. Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa Hegerberg, som ikke utelukket at hun hadde spilt sin siste landskamp.

Torsdag møtte generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund (NFF) pressen til frokostmøte på Ullevaal.

Hegerberg-exiten var selvsagt et tema der.

– Dette er en sak som første og fremst med dens natur, tilhører landslagsledelsen, sier Bjerketvedt.

– Jeg tror dette er et uklokt valg for Ada og hennes karriere, sier Bjerketvedt, og understreker at styret i NFF synes det både er trist og leit av Hegerberg trakk seg.

Reiste til Frankrike

Bjerketvedt understreker at det norske landslaget leverte langt under pari i EM.

– Det er noe som selvfølgelig burde ha vært annerledes, men grunnleggende kjenner vi oss ikke igjen i kritikken (fra Hegerberg), sier Bjerketvedt.

Evalueringen av EM ble startet rett etter at mesterskapet var over.

– Da denne beskjeden kom, kom den som lyn fra klar himmel, sier Bjerketvedt, og la til at de reiste til Lyon for et møte med Hegerberg onsdag i forrige uke.

– Vi kom aldri nærmere grunnen, sier Bjerketvedt.

– Overtalelse var ikke vårt motiv, men vi ønsket at Ada skulle være med videre. Vi har hatt en god dialog og samarbeid i etterkant da vi forstod at avgjørelse var endelig, sier Bjerketvedt.

– Litt for lite konkret

Han synes at det er et mediebilde nå som er ganske konfronterende, men at de håper å se Hegerberg tilbake på sikt.

– Målet er at hun finner et grunnlag til å komme tilbake på landslaget, og at hun igjen blir en profil i norsk fotball, sier Bjerketvedt.

Han mener det er vanskelig å få klarhet i det Hegerberg beskriver som langvarig misnøye.

– Det er litt vanskelig å forholde seg til, for det er litt for lite konkret, sier Bjerketvedt, og legger til at han er skuffet over at de ikke lyktes bedre i sin dialog med Hegerberg.

– Ikke bare for Norges fotballforbund, men for henne selv. Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.

– Er Hegerberg alene om å kritisere NFF?

– Mine kilder er spillerne som har uttalt seg i media, så får evalueringen kommer tilbake med flere svar.

Tar selvkritikk på ett punkt

– Ett spørsmål Ada her nevnt, som er verdt å ta selvkritikk på, er at vi var for utydelige på målsetning, sier Bjerketvedt.

Det norske landslaget reiste til EM uten resultatmål, men med utvikling i fokus.

– Hvorfor er det så stort sprik mellom når evaleringen ble startet? Ada sier tre uker, dere sier tre dager?

– Det kan jeg ikke svare på, sier Bjerketvedt.

Han fikk også spørsmål om det som skal ha vært uro i troppen under EM.

– Det er en utfordring å sette strek over det som har vært, og se inn mot neste kvalifisering. Når evalueringen avsluttes, og det som er nødvendig å gjøre endringer på, må være på plass innen kort tid, sier Bjerketvedt.