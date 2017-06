Gavmilde Tromsø kollapset i Molde

Molde – Tromsø 3 -0 (0-0)

Det skulle ta fire minutter og førti sekunder før kampen fikk sitt første angrep med en viss klasse. Moldes Fredrik Brustad kombinerte veggspill og overlapp med Eirik Hestad som dro med seg ballen inn i Tromsøs 16-meter hvor Petter Strand ikke fikk full kontroll på avslutningen.

Solid TIL-åpning

De neste sju til åtte minuttene ble kampen ført av hjemmelaget, uten at de på noen som helst måte overbeviste. Det mest dramatiske var da Moldes Eirik Hestad falt på Tromsøs femmeter, hjemmepublikum ropte på straffe, dommer Ola Hobber Nilsen vurderte riktig og lot spillet rulle videre.

Etter et kvarters spill ble Mikael Ingebrigtsen spilt frem langs høyresiden og han slo en bra ball til Simen Wangberg som ikke lyktes. Etter rundt 20 minutter så det ut som om Tromsø var inne i en bra periode.

Det var veldig nært en ledelse for Tromsøs del da Landu-Landus skudd gikk i retur og Mikael Ingebrigtsen fikk en mulighet to meter fra mållinja, men avslutningen strøyk stolpen-og ut. Litt senere var det Gjermund Åsen som avsluttet og Molde-keeper dyttet unna. Molde skapte overhodet ingen sjanser, levde farlig og opplevde at Tromsø var med og jobbet godt. Slik ble kampbildet ut hele første omgang.

Så nær man egentlig kan komme

Etter pause tok det noen minutter før spillet tok seg opp på akseptabelt nivå. Etter åtte minutter fikk Mikael Ingebrigtsen en ny mulighet, men igjen blir det bom. Men denne gang ytterst marginalt. Han ble nydelig spilt frem av Magnus Andersen og avsluttet fra 14 meter og ballen strøyk krysset så nært man bare kan komme uten å treffe aluminiumet. Det neste som så skjedde, var at Molde tok ledelsen 1-0 ved Etzaz Hussain, som plukket opp en Wangberg-retur og klinket den inn fra 18 meter.

Det skulle ikke ta mer enn et par minutter før Molde var oppe i 2-0. Denne gangen var det innlegg fra høyre, og med hodet scorer Bjørn Bergmann Sigurdarson, som forøvrig ble effektivt holdt ute av spillet frem til scoringa av et Tromsø-forsvar som helt tydelig var bevisst på islendingens ferdigheter.

Sendt i dusjen

Det var Ulrik Yttergård Jenssen som sto bak feilpasningen som førte til 2-0. For det ble han sendt bokstavelig i dusjen. Det tok ikke mer enn to minutter før Elhadji Mour Samb erstattet nevnte Jenssen. Samb svarte med å fyre av storkanonen rett etter at han kom inn. Skuddet gikk i stolpen så hjemmepublikummet skvatt.

Etter Moldes to gavepakke-mål viste Tromsø en vilje til å gjenvinne tapt terreng. Men i motgang er det ofte ikke noen gavepakker å få i retur. Molde fortsatte det ordinære spillet for dagen, mens Tromsø febrilsk forsøkte ulike varianter i spillet for å hente inn hjemmelaget.

Noe som ble med det paniske, for sju minutter før full tid ble Fredrik Brustad nydelig frispilt i løp opp mot Tromsøs 16-meter. Med ballen i beina på løp, fyrte han av et vakkert skudd, rett i mål og kampen var vunnet med minst et selvskapt mål.