Gatt trener med tysk klubb

Joshua Gatts kontrakt med Molde gikk ut ved årsskiftet. 25-åringen skal ha vært ønsket med videre av manager Ole Gunnar Solskjær, men amerikaneren skal være lysten på å prøve nye utfordringer.

Nå kan det se ut som om den tyske klubben Nürnberg kan bli neste arbeidsgiver, som spiller i 2. Bundesliga. Der spiller for øvrig tidligere MFK-spiller Even Hovland.

På klubbens egen twitterkonto, presenteres Gatt som klubbens prøvespiller onsdag.

Skadeplaget

Gatt kom til Molde før 2011-sesongen, men har de siste årene vært gjennom et skikkelig skademareritt. I eliteseriekampen mot Sarpsborg 08 i juni 2013, røk korsbåndet i venstre kne. Han ble operert, og kom seg tilbake på banen året etter. Da røk korsbåndet igjen på trening i mars 2014.

Dermed ventet en ny opptreningsperiode, og 22. mai 2015 gjorde han comeback i eliteseriekampen mot Mjøndalen. Det varte bare noen få minutter, før han igjen måtte ut med skade.

I fjor høst var han imidlertid tilbake igjen, og denne gangen har han holdt seg skadefri. Han fikk fem kamper fra start, samt ett innhopp for MFK sist høst.

Bosmanspiller

Gatt er bosmanspiller, og står dermed fritt til å signere for hvem han vil.

– Jeg er først og fremst glad for at Josh ble frisk og kom tilbake på banen for oss i 2016. Det er opp til ham selv og agenten (Mario Weger) å finne ut hva han ønsker å gjøre de neste årene, sa Solskjær til Rbnett om Gatts situasjon før jul.