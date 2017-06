Gabrielsen om NFF-markering: – Synd vi ikke har kommet lengre i 2017

«Fotballen er for alle, uansett hvem du er glad i».

Det er budskapet fra Norges Fotballforbund, som denne helga markerer spesielt ønsket om at ulike legninger er velkommen i garderoben og på tribunene i norsk fotball.

I alle eliteseriekampene for menn og toppseriekampene for kvinner stiller lagkapteinene med kapteinbind i regnbuefarger, og like fargerike skal også hjørneflaggene på arenaene være.

Merker ingen fordommer

– Jeg støtter denne markeringa fullt og helt, men tenker samtidig at det er synd hvis vi ikke har kommet lengre i 2017, sier MFK-kaptein Ruben Gabrielsen, som i likhet med Godset-kaptein Jakob Glesnes bærer regnbuebindet når de entrer kunstgresset på Marienlyst i Drammen mandag kveld.

– Jeg merker ingen slike fordommer i vårt miljø, og jeg har heller ikke gjort det i tidligere klubber jeg har spilt for. Jeg hadde en medspiller i håndball for noen år siden som var homofil, og det var ingen som hadde noen problemer med å akseptere det.

Ikke problematisk

MFK-kapteinen slår fast at dette ikke er et tema blant spillerne, men mener samtidig at det verken er tabubelagt eller problematisk.

– Jeg vet jo ikke hvor vanskelig det eventuelt ville være å fortelle om sin legning. Begrepet «å stå fram» er for øvrig så feil som det kan bli, det høres jo ut som en innrømmelse av noe som er feil eller ulovlig. Det handler om å behandle hverandre som det vi er og akseptere hverandre. Og da snakker jeg om hvordan du oppfører deg overfor andre i et fellesskap – er du en god person eller en dårlig person. Jeg er mørk, du er hvit – det er jo helt greit, sier Ruben Gabrielsen.

Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes sier følgende om markeringen:

– Det har ikke vært nok fokus på dette, og derfor er det viktig at vi som toppspillere sender ut et signal om at fotballen skal være et godt sted å være enten du liker gutter eller jenter, sier Glesnes ifølge en NFF-pressemelding.

Fotballpresident Terje Svendsen har denne kommentaren:

– Vi må erkjenne at vi ikke har gjort en god nok jobb inn mot homofile for at de skal føle seg velkommen som den de er.

Strømsgodset-Molde har avspark klokken 19.00 mandag kveld.