Gabrielsen forklarer hvorfor han takket nei til USA

fotball

Det er Nettavisen som har snakket med både Ruben Gabrielsen og manager Ole Gunnar Solskjær om overgang som ikke ble noe av.

Manageren sier at Molde Fotballklubb i vinter godtok et bud på midtstopperen, men Gabrielsen sjøl takket nei til muligheten.

Ingen vil si noe om hvilken klubb det var, eller hvor stort budet var. Men til Nettavisen forteller Gabrielsen at tilbudet kom fra MLS, samme liga som flere tidligere Molde-spillere spiller i den kommende sesongen. Både Magnus Wolff Eikrem og Jo Inge Berget har i vinter signert med klubber i USA.

– Det føltes feil, og jeg har familie som jeg ikke hadde fått pratet ordentlig med, og da tok jeg hensyn til de andre rundt meg. Førsteprioriteten er familien min, og så får vi ta meg i ettertid. Det var sånn jeg tenkte, forteller Gabrielsen til Nettavisen om hvorfor han takket nei til tilbudet.

Midtstopperen som kom til Molde fra Lillestrøm i 2014, avviser at dette betyr at han ikke har ambisjoner om å spille i utlandet.

– I fjor hadde jeg ikke et godt år, jeg var mye skadet og i dårlig form, og fikk det ikke helt til. Ambisjonene mine i år er å være en av de beste stopperne i Norge. Det føler jeg at jeg er når jeg er i form, men da må jeg bevise det. Jeg spiller ikke fotball for å bli en legende i Eliteserien, det er ikke min stil. Klart jeg vil til utlandet. Jeg vil prøve nye ting. Jeg har vært ti år i Eliteserien nå, så jeg har lyst til å komme meg ut, men da må jeg prestere først, sier Gabrielsen.

Solskjær sier at han er usikker på om han klarer å beholde Ruben Gabrielsen hele den kommende sesongen. Kontrakten hans med Molde går ut etter 2019-sesongen.

PS: Søndag klokken 18 viser Rbnett MFKs treningskamp mot Dinamo Brest fra Marbella direkte.