Frykter du en kjedelig norsk landskampkveld? Fortvil ikke, godbitene er mange

Ofte går det et lite sukk blant fotballinteresserte når landskamphelgene har nærmer seg - spesielt i uker uten kvalifiseringskamper. Nå som eliteserien er i gang og de store ligaene er i avslutning, er det lett å forstå de som gruer seg til en rolig helg.

Dette er derimot et hederlig unntak.

For ved siden av vår egen privatlandskamp mot VM-klare Australia, der mange spennende unggutter vil få sjansen, er det flere store kamper å se frem til også med et nøytralt blikk. Allerede fredag står storkampene i kø.

Landskamper fotball menn fredag:

Uruguay–Tsjekkia 2-0 (i Nanning, Kina). Senere kampstart: Makedonia–Finland 17.00 (i Belek, Tyrkia), Aserbajdsjan–Hviterussland 18.00 (i Baku), Tyrkia–Irland 18.30 (i Antalya), Kypros–Montenegro 19.00 (i Nikosia), Hellas–Sveits 19.00 (i Aten), Russland–Brasil 19.00 (i Moskva), Bulgaria–Bosnia-Hercegovina 20.00 (i Razgrad), Ukraina–Saudi-Arabia 20.00 (i Marbella, Spania), Ungarn–Kasakhstan 20.00 (i Budapest), Peru–Kroatia 20.30 (i Miami Gardens), Serbia–Marokko 20.30 (i Torino), Italia–Argentina 20.45 (i Manchester, England), Nederland–England 20.45 (i Amsterdam), Polen–Nigeria 20.45 (i Wroclaw), Portugal–Egypt 20.45 (i Zürich, Sveits), Skottland–Costa Rica 20.45 (i Glasgow), Tyskland–Spania 20.45 (i Düsseldorf), Østerrike–Slovenia 20.45 (i Klagenfurt), Frankrike–Colombia 21.00 (i St. Denis), Mexico–Island 22.00 (i Santa Clara)

Klokken 19 begynner fotballkvelden når VM-vertene fra Russland tar imot selveste Brasil på finalearenaen Luzhniki stadion.

Brasil er blant de store favorittene til turneringen, men må naturligvis unnvære Neymar, som fortsatt kjemper en kamp for i det hele tatt å bli kvitt skaden som kan sette ham på sidelinjen til sommerens mesterskap.

Brasilianernes store stjerne var også ute da de som vertsnasjon ødela sitt eget mesterskap for fire år siden, med 1-7-smell for Tyskland i semifinalen og påfølgende tap mot Nederland i bronsefinalen.

Kveldens test er en fin pekepinn foran revansjemesterskapet.

Finalereprise

Når den norske bataljen mot Australia er ferdigspilt klokken 20, er det mange VM-klare land som skal i aksjon.

De virkelige godbitene som vil gjøre TV-knappene varme starter derimot først kvart på ni.

Da marsjerer blant andre målmaskinene Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah ut på Letzigrund stadion i Zürich, der Portugal og Egypt møtes på nøytral grunn.

Begge lag er klare for VM, med gode bidrag fra sine største profiler. Både Real Madrid-stjernen og Liverpools formspiller er i fyr og flamme.

Sistnevnte scoret nylig fire mål da Liverpool knuste Watford og befestet sin posisjon i kampen om en ny Mesterliga-plass. Selv om begge fremdeles sikler etter vårens finale i Mesterligaen, bør fokuset på en god VM-test være klart fredag kveld.

Den tyngste av kveldens kamper går nok i Düsseldorf, der Tyskland og Spania barker sammen. Lagene har møttes i sene, avgjørende kamper i de store turneringene i alle år, med EM-finalen i 2008 og semifinalen i VM to år senere som de ferskeste eksemplene.

De to siste verdensmesterne har naturligvis begge sterke tropper i aksjon også i kveld. Joachim Löw har likevel bare med seg åtte av verdensmesterne fra VM-troppen i 2014, med Manuel Neuer, Marco Reus og Mario Götze som de tyngste navnene på fraværslisten.

Messi i England

Spania mangler blant andre Cesc Fabregas, Juan Mata, Alvaro Morata og Pedro Rodriguez.

I Manchester skal Lionel Messi i aksjon når hans Argentina møter Italia på Manchester Citys hjemmebane.

Selv om Italia røk ut mot Sverige i VM-kvalifiseringens omspillsrunde, er det to giganter som står på hver sin side i England.

De tapende finalistene fra 2014-VM kommer uten kneskadede Sergio Agüero, men mangler også Juventus-stjerne Paulo Dybala og Inter-toppscorer Mauro Icardi. Både Giorgio Chiellini og Mario Balotelli mangler for det italienske laget, som altså må starte en ny keeperæra etter at Gianluigi Buffon la opp i fjor.

Nederland–England

I likhet med europamesterskapet i 2016 blir ikke Nederland å finne i sommerens mesterskap.

Fargeklattene fra treskolandet blir naturligvis et savn, for til tross for generasjonsskiftet er det fortsatt som et storlag å regne.

Da er det bare for de englandvennlige nordmennene å glede seg til kveldens kamp som finner sted i Amsterdam.

I England er det, som så ofte før, keeperplassen som er det store temaet før den nest siste runden med testkamper før VM. Evertons Jordan Pickford skal være brennhet til å få den sjansen.

Kamper i hele natt

Klokken 21 avsluttes kvelden med to av de mest positive inntrykkene fra forrige VM, når Frankrike og Colombia møtes på æresverdige Stade de France.

Hvis du fremdeles ikke har fått nok innen da, spilles det også to kamper med fire VM-klare lag på søramerikansk jord i natt: Peru-Kroatia begynner klokken 01.30, mens våre islandske naboer møter Mexico klokken 3 norsk tid.