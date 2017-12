Fredriksen er ferdig som AaFK-trener

fotball

Etter det Sunnmørsposten erfarer, har AaFK bestemt seg for å avslutte kontrakten med Trond Fredriksen. Men klubben ønsker å beholde han videre i en annen stilling i klubben. Det bekrefter klubben nå i ei pressemelding.

– Vi har startet en prosess for å avvikle arbeidsforholdet til Trond Fredriksen som hovedtrener. Vi ønsker å beholde ham i klubben i en annen funksjon, sier styreleder i AaFK, Jan Petter Hagen.

Står ved et veiskille

Daglig leder Geir S. Vik forteller sier at klubben står ved et veiskille.

– Med den kompetansen og erfaringen han besitter, så er Trond Fredriksen en ressurs som vi ønsker å beholde, men som sagt i en annen rolle i klubben, sier Vik i ei pressemelding.

Sunnmørsposten har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Jan Petter Hagen, daglig leder Geir S. Vik, sportssjef Bjørn Erik Melland og Trond Fredriksen, men ingen har svart på våre henvendelser.

Tøff evaluering

Etter at nedrykket ble klart varslet styreleder Jan Petter Hagen at klubben skulle gjennom en tøff evaluering. En del av den evalueringen gikk på den jobben Fredriksen har gjort i år.

– Jeg ønsker ikke å kommentere de prosessene vi er inne i nå. Vi er ferdige med noe av evalueringen, mens noe kommer over jul. Jeg synes det vi har gjort til nå har vært bra, sa Hagen til Sunnmørsposten tidligere tirsdag, på spørsmål om hva som var status på evalueringen.

Klubben har invitert til et åpent møte kl.17.00 i dag på Color Line stadion. Der har klubben varslet at de vil for første gang dele litt av sine tanker om hva som gikk galt i 2017-sesongen.

Fredriksen ble ansatt som assistenttrener for Harald Aabrekk før 2015-sesongen, og rykket opp som hovedtrener da Aabrekk fikk sparken etter fire serierunder. I oktober samme året fikk Fredriksen ei treårskontrakt.