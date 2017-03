Fotballtopp: Idrettsforbundet er verre enn Donald Trump

Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg, tok ordet under Norges Fotballforbunds ting på Ullevaal lørdag. Da temaet direkte eller indirekte representasjon ble diskutert, kom han med et solid stikk til Norges Idrettsforbund som har fått mye kritikk for manglende åpenhet.

– Det er ingen kamp mellom topp og bredde i norsk fotball. Vi er veldig enige om hvordan norsk fotball skal utvikle seg, har jeg en oppfatning av. Vi er enige om at vi skal jobbe med utvikling og at det skal satses på bredde og det å styrke utdannelsen av foreldre, sa Koteng før han fyrte av:

– Det er noen minuser og plusser med direkte og indirekte representasjon. Det største negative utslaget med indirekte representasjon ser vi på hvordan Idrettsforbundet opererer nå. Trump blir jo bare en liten gutt i forhold til hvordan Idrettsforbundet behandler pressen. Sånn kan vi ikke ha det i norsk idrett, sa Koteng fra talerstolen.

Står inne for kritikken

Søndag sier Ivar Koteng til Bergens Tidende at han står inne for uttalelsene om USAs nye president og Idrettsforbundet.

– Jeg tenker blant annet på hvordan Idrettsforbundet har svart VG i den mye omtalte forsikringssaken, sier Koteng. (les mer her)

Idrettsforbundet er forelagt kritikken fra Koteng og sammenligningen med Trump. Generalsekretær Inge Andersen svarer slik:

– Vi har dialog med «Idrettens helsesenter» vedrørende den såkalte forsikringssaken, som er et heleid selskap av Norges Fotballforbund, og det er planlagt et møte om kort tid. «Idrettens helsesenter» er en av mange forretningsforbindelser av Norges idrettsforbund. Vår vurdering er at det må være bedre å møtes for å diskutere dette direkte, enn å diskutere forretningsmessige avtaler gjennom media. For NIF er det naturlig å jobbe gjennom vår organisasjon. Det finner vi riktig å gjøre også i dette tilfellet, sier Inge Andersen til BT.

Fotballtinget til Bergen?

På fotballtingets første dag tok flere til orde for at en indirekte representasjon kan føre til en uheldig maktforskyvning. Også Koteng ønsket å beholde dagens ordning med indirekte representasjon, der de mindre klubbene er godt representert på forbundstinget og at det ikke styres sentralt hvem som skal få møte.

Konklusjonen ble at forbundsstyret skal se på tiltak for økt deltakelse, og samtidig sikre at deltakelsen er representativ. Forbundsstyret ble også bedt om å se på muligheten for at tinget i fremtiden kan legges utenfor Oslo. Bergen og Trondheim ble nevnt som mulige arrangørbyer.

Representasjonsrett på tinget Antall delegater som møter på fotballtinget har vært relativt stabil de siste 20 årene, men trenden er at det blir færre deltakere. Med under 200 delegater som møter av et potensial på 2000, har mange stilt spørsmål ved om forsamlingen er representativ for norsk fotball.

Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres. Samtidig har tanken vært at toppklubbene bør sikres en bedre representasjon.

Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget.

Du kan lese mer om fotballtinget og representasjonsrett hos NFF

– Jeg tror at styrken med direkte representanter er veldig bra. Da er makten i salen her, og ikke i 18 andre saler rundt omkring. Det er veldig effektivt. Og hvorfor er det viktig å ha det effektivt nå? Jo, for nå må styret få gjennomført det som skal til for at norsk fotball blir bedre. Det betyr at man må få en massiv satsing på breddefotball. Man må få ned byråkratiseringen og faktisk få pengene ut på fotballbanen der utviklingen skjer, sa Koteng.

– Kretsene må bruke mindre tid på forvaltning, og mer tid på utvikling. Dette hadde det vært artig å se spor av i budsjettet, men vi ser ikke veldig spor av at forbundet synes at vi skal begynne med denne linjen, sa Ivar Koteng fra talerstolen.