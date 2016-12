Fotballstjernen forteller om hetsen etter likestillingsbråket: «Kom deg tilbake på kjøkkenet»

Hope Solo er kanskje den aller største stjerna innen kvinnefotballen. En posisjon hun har fått gjennom strålende spill på banen, samt å være hardtslående utenfor banen.

Ved nyttår går den nåværende kontrakten mellom det amerikanske kvinnelandslaget og det amerikanske forbundet ut. Inntil det forhandler de to partene om det som har vært det store spørsmålet i amerikansk fotball denne høsten: Likelønn hos menn og kvinner.

– Ikke utesteng - fikk sparken

Solo ble gjenstand for oppmerksomhet etter å ha kalt det svenske landslaget «feiginger» etter semifinalen i OL i sommer, og er utestengt fram til februar som følge av kommentarene.

– La oss si det som det er: Jeg har fått sparken. Det var en terminering av kontrakten min. En suspensjon er det de kaller det i media for å få det til å se bedre ut. Jeg fikk sparken. De sier det var fordi jeg brukte ordet «feiginger», men egentlig så de muligheten til å kvitte seg med en motstander i kampen om likelønn, sa Solo i et intervju med nyhetsbyrået AP for noen dager siden.

– Forbundets tilnærming har ikke forandret seg

Om hun kommer tilbake på landslaget vet hun ikke. Men det er en langt viktigere kamp for Solo og de andre fotballkvinnene som pågår i disse dager.

– Det kanskje ikke med vilje, men det virker som mannlig sjåvinisme er institusjonalisert i USA, sier Solo i et større intervju med nettstedet Good Sports.

Hun mener sjefen i det amerikanske fotballforbundet, Sunil Gulati, prøver å skremme hennes meningsfeller bort fra kampen om likestilt lønn.

– Han legger press på spillerne. Jeg vet at det skjer. Jeg har vært med på noen av disse forhandlingene oppgjennom årene, og forbundets tilnærming har ikke forandret seg noe. Strategien deres er å plante frykt og å splitte spillerne. Jeg har hatt et godt forhold til Sunil, men han er god på det han gjør, og det er å overtale spillerne, sier Solo.

«Kom deg tilbake til kjøkkenet»

Tidligere denne vinteren startet stjernekeeperen kampanjen «The Future Is Equal», med blant andre utsalg av t-skjorter for å sette fokus på kampen. Till Good Sports forteller hun om hetsen som skal ha kommet i ettertid.

– Du vil ikke tro den mengden hat jeg har opplevd i etterkant. Jeg er vant til at folk synes jeg er stor i kjeften, og det plager meg sjeldent. Men å se et slikt hat mot kvinner som kjemper for likestilling, det er helt utrolig. Folk sa ting som «kom deg tilbake på kjøkkenet», «kvinnelige idrettsutøvere suger» og lignende. Det hatet er utbredt i dagens samfunn, sier Solo.

Det amerikanske fotballforbundet svarer slik på Solos anklager, ifølge AP:

– Alle indikasjoner på at utestengelsen hennes kom som følge av de pågående forhandlingene, er direkte feil. Vi hadde hatt flere samtaler med Solo om hennes oppførsel, og var klare på at flere feilgrep kunne føre til utestengelse, heter det i en uttalelse.