Fotballpresidenten kommer til Molde på åpningsfest

Fotballpresident Terje Svendsen er blant gjestene når den nye kunstgressbana på Langmyra åpnes torsdag. Kunstgressanlegget ble innviet i 2005. Nå er underlaget oppgradert og klart for bruk. Det er MFK bredde som inviterer til åpningsfest.

Skifter dekke etter tolv år

– Kunstgressbanen ved Langmyra skole er et av de aller mest brukte anleggene til klubben. Dette har også gresset båret preg av. Etter 12 års bruk var det nå på tide å fornye toppdekket. Dette er et stort, og ikke minst viktig, økonomisk løft for klubben til stor glede for både små og store. Anlegget har en viktig funksjon og brukes både av skolen, av klubben i organisert aktivitet og som nærmiljøanlegg. Det legger til rette for både planlagt og spontan aktivitet, sier administrativ leder Marianne Misund i MFK bredde i en pressemelding.

MFK får utmerkelse fra NFF

Samtidig skal MFK motta bevis på at breddeavdelinga er sertifisert som kvalitetsklubb på nivå 2, som den første i Norge.

– Dette er et resultat av systematisk og hard jobbing siden dette prosjektet så dagens lys i 2011. Den gang var Nordmøre og Romsdal Fotballkrets «eier» av konseptet, som senere har fått en viktig plass i hele Fotball-Norge. Når fotballpresident Terje Svendsen tar seg tid til å komme på besøk til Molde for å overrekke prisen, er det et signal om at NFF virkelig anerkjenner den jobben vi som klubb og krets gjør. Vi kan ikke komme utenom at Nordmøre og Romsdal Fotballkrets har vært en viktig støttespiller i utviklingsprosessen, sier Misund.

MFK har invitert utvalgte samarbeidsparter og spesielle gjester til markeringa. Etter åpninga og utdelinga skal klubbens 8- og 9-åringer gjennomføre minimerkeprøver. Programmet på Langmyra starter klokka 17 torsdag.