Fotballfeber i Kristiansund: Har solgt 3500 av 4100 seter

KRISTIANSUND: – Salget har gått som en drøm, egentlig, sier markedskonsulent i Kristiansund BK, Frank Nilsson.

I 2015 måtte klubben gi tapt for Jerv i kvalifiseringen til eliteserien. I fjor ble opprykket sikret lenge før slutt, og i 2017 skal laget spille i Norges øverste divisjon for første gang.

Da Kristiansund spilte i 1. divisjon i fjor, ble det solgt rundt 800 sesongkort. I år har det steget til 3500.

– Det var nesten utsolgt i løpet av de to første timene. Sportsjournalist i Tidens Krav, Rune Edøy, påstår at det er norgesrekord, sier Nilsson.

Klubben oppgraderer nå Kristiansund Stadion, og det vil bli plass til 4100 tilskuere når den står klar ved sesongstart 1. april. Det vil trolig bli 3–500 enkeltbilletter tilgjengelig til hver hjemmekamp.

– Det virker som om folk er sulteforet på toppfotball her. Publikumsmessig og sponsormessig er dette et enormt løft for oss, sier Nilsson.

– Ikke mange tomme seter

Han regner med at stort sett alle eliteseriekampene hjemme i Kristiansund vil bli utsolgt, spesielt mot lag som Molde, Rosenborg, Aalesund og Brann.

– Det blir ikke mange tomme seter i hvert fall, sier Nilsson.

Nytt av året er at de som kjøper sesongkort kan avbestille setet sitt til enkelte kamper.

– Da kan vi frigjøre billetter til enkeltkamper. Det er en måte å hjelpe klubben på, sier Nilsson.

Klubben jobber nå på spreng med å få anlegget klar til seriestart. Det skal komme tak på tribunene, det kommer flomlys i alle hjørnene, og et nytt vanningsanlegg.

Det bygges også en ny tribune på nordsiden, som skal inneholde VIP-lokaler, kafé, kontorer og kiosker.

– Vil bli ubehagelig å komme til Kristiansund

Det bor rundt 25.000 innbyggere i Kristiansund og omegn. Det betyr at over ti prosent har sikret seg sesongkort.

– Det bobler av entusiasme på Nordmøre. Det er en sulteforet gjeng med supportere, støtteapparat, spillere og klubb, og vi gleder oss fryktelig mye til det som skal skje, sier KBK-trener Christian Michelsen.

– Hva vil det si å ha så stor støtte fra tribunen?

– Dersom vi sammenligner oss med andre store stadion, så er vi ikke der. Vi vil få en fantastisk intim stadion, med en veldig god atmosfære og fullsatte tribuner. Det kommer nok til å bli ubehagelig å komme til Kristiansund, og det blir et våpen for oss å ha et fort, sier Michelsen.

Rival Molde kommer på besøk i første serierunde.

– Det er spesielt å møte alle, men personlig kunne jeg ha tenkt meg å vente med den, slik at supportene hadde hatt noe å lente etter. Men vi får en heidundrende start, og det blir på mange måter en dåp og et fyrverkeri fra første dag, sier Michelsen.

– Hvordan ser det ut sportslig?

– Vi trener godt, og tar steg for steg hver dag. Som jeg sier til alle, vi snakker februar, og det er lenge igjen til seriestart. Mye kan skje både på logistikkfronten, med skader og nye spillere. Vi skal forberede oss bra, og sloss for hvert eneste poeng, sier Michelsen.