Fotballens festdag: I Bergen og Trondheim blir det full fest - i Oslo blir det mange tomme seter

I kveld er det fotballens festdag. Men det ligger kun an til å bli skikkelig fest på to arenaer. Brann og Rosenborg er de to eneste lagene som kommer til å spille foran en tilnærmet fullsatt stadion.

Flere andre steder ligger det an til å mange tomme seter.

Se oversikten her:

Brann - Sandefjord

Kapasitet Brann stadion: 17.686

Tilskuertall forrige 16. mai-hjemmekamp: 17686 (Stabæk, 2016)

Forventet tilskuertall 2017: Fullt hus

– Klokken 10.30 er det cirka 900 ledige billetter til kveldens kamp, skriver Brann på sine nettsider.

Haugesund – Odd

Kapasitet Haugesund stadion: 8754

Tilskuertall forrige 16. mai-hjemmekamp: 6323 (Odd, 2014)

Forventet tilskuertall 2017: Ikke oppgitt

– Vi har solgt 4000 billetter per nå, sier billettansvarlig i Haugesund, Tine Lønning.

Lillestrøm – Sarpsborg 08

Kapasitet Åråsen: 11.500

Tilskuertall forrige 16. mai-hjemmekamp: 10.965 (Molde, 2014)

Forventet tilskuertall 2017: 7500, men innser at det blir vanskelig å oppnå

– Nå er det solgt 5004 billetter, opplyser arrangementssjef Truls Olsen i Lillestrøm.

– Hvordan mange forventer dere i kveld?

– Vi har satt opp et mål om 7500, men vi innser at det kan bli vanskelig.

– Hvordan er dere fornøyd med billettsalget?

– Vi er ikke fornøyde i det hele tatt, men det er klart at resultatene og hvordan det ligger an på tabellen, er veldig avgjørende. Når man ligger på 15. plass, så er det klart at det preger publikumstallet. Og så kommer været i tillegg. Nå er det litt grått og kaldt, sier Truls Olsen.

Molde – Sogndal

Kapasitet Aker stadion: 11.249

Tilskuertall forrige 16. mai-hjemmekamp: 10.633 (Stabæk, 2015)

Forventet tilskuertall 2017: 8000

- I dag tidlig hadde vi solgt mellom 6000 og 7000. Vi pleier alltid å selge over 1000 billetter på kampdagen, sier Moldes mediesjef Per Lianes og forteller at Molde forventer cirka 8000 tilskuere til kampen mot Sogndal på Aker Stadion.

- Hva tenker du om 16. mai-festen?

- Arrangementmessig er det alltid hyggelig, med mye folk, russ, og to gode lag. Det blir en positiv dag før morgendagen, sier Lianes.

Rosenborg - Tromsø

Kapasitet Lerkendal: 21.850

Tilskuertall forrige 16. mai-hjemmekamp: 21.130 (Lillestrøm, 2016)

Forventet tilskuertall 2017: Nesten fullt hus

– 21.042 solgte billetter per nå. Enkelte rullestolplasser er ikke solgt, og Tromsø fyller ikke bortetribunen. Det er de eneste grunnene til at det ikke blir utsolgt, opplyser RBKs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug.

Strømsgodset – Stabæk

Kapasitet Marienlyst: 8935

Tilskuertall forrige 16. mai-hjemmekamp: 7132 (Sarpsborg, 2016)

Forventet tilskuertall 2017: 6500

– Vi passerte 6200 solgte billetter for én times tid siden, opplyser pressesjef Magne Jordan Nilsen i 11.30-tiden tirsdag.

– Hvor mange tilskuere forventer dere i kveld, da?

– Vi håper å passere 6500, men sent avspark og dårlig vær gjør oss litt usikre. Vi er uansett fornøyd med salget og responsen fra publikum, sier Nilsen.

Viking – Aalesund

Kapasitet Viking stadion: 15.800

Tilskuertall forrige 16. mai-hjemmekamp: 11.321 (Sogndal, 2016)

Forventet tilskuertall 2017: 9000

Bunnlaget Viking har slitt med publikumsoppmøte, og har et snitt på 6321 tilskuere på årets fire første hjemmekamper.

- Nå er vi på cirka 7500, noe som betyr at vi kommer til å havne på rundt 9000, sier publikumsansvarlig i Viking, Einar Grøttem.

- Er det fornøyd med det?

- Historisk sett er vi ikke fornøyd, men sett ut fra publikumstallene denne sesongen, er det bra. Det er en god forbedring fra salgsrekorden i år, sier Grøttem.

Vålerenga – Kristiansund

Kapasitet Ullevaal stadion: 27.200

Tilskuertall forrige 16. mai-hjemmekamp: 9164 (Haugesund, 2016)

Forventet tilskuertall 2017: 8000

– Vi har solgt 6500 billetter og forventer 8000 tilskuere i kveld, forteller Morten Nydal i VIF.

– Det har vist seg å være vanskelig å skape en tradisjon i Oslo for å gå på 16. mai-kamp. Det har de vært flinke til i Trondheim og Bergen, mens andre sliter med å skape den samme tradisjonen. Samtidig vil jeg si at vi er fornøyde med de som faktisk kommer, sier Nydal.