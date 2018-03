Forsvarsspiller forlater Molde, klar for svensk toppklubb

fotball

Ryktene har gått en stund, men mandag ble det bekreftet. Isak Ssewankambo er klar for Malmö FF. Det bekrefter den svenske klubben på sin hjemmeside.

– Jeg ønsker å hjelpe laget gjennom å gjøre det bra, helt enkelt, sier 22-åringen i en pressemelding.

Ssewankambo ble nylig tatt ut i den svenske U21-landslagstroppen. Den tidligere Chelsea-, NAC Breda- og Derby-spilleren kan spille både på midtbanen og høyreback.

– Han er sterk, rask, taktisk dyktig og har et bra pasningsspill. Det er en anvendelig spiller med stort potensiale som fortsatt ikke har slått ut i full blomst. Jeg håper han kan gjøre det hos oss, sier Malmös sportssjef Daniel Andersson ifølge Expressen.

Ssewankambo kom til Molde før 2016-sesongen og skrev da under på en treårskontrakt. Han har spilt 26 eliteseriekamper for MFK. I fjorårssesongen slet han i perioder med skader, og danske Christoffer Remmer spilte de fleste kampene på høyrebacken.

I serieåpningen mot Sandefjord sist helg var Ssewankambo ubenyttet reserve. Han er spilleklar for den svenske toppklubben umiddelbart, men er for øyeblikket med det svenske U21-landslaget for EM-kvalikkamper mot Tyrkia og Kypros.

– Malmö FF er en stor klubb med gode spillere og stort trykk på kampene. Det føles som om hele byen elsker laget. Det var smigrende å høre om interessen og det var ikke vanskelig å bestemme seg, sier Ssewankambo.