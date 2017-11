Først lekte RBK seg med Viking – så slapp gullfesten løs

fotball

RBK-Viking 2-0: Først dunket Nicklas Bendtner sitt 19. for sesongen. Deretter vartet Anders Trondsen opp med en «knorr» fra distanse.

Jo. Det ble «bare» 2-0 mot tabelljumbo Viking. Men i det som samtidig ble ren enveiskjøring, og et sjansesløseri uten like, kunne det like gjerne vært fire og fem.

Uten at akkurat det spilte all verdens til rolle i RBK-leiren søndag kveld. Med seieren fikk nemlig Kåre Ingebrigtsen festen sin til slutt likevel. Foran sine egne fans, slik han hadde ønsket.

Og etter skuffelsen foran de samme supporterne mot Stabæk for tre uker siden, og den enda større nedturen mot AaFK helga etter, var selve seieren det aller viktigste som oppladning til utdeling av gullmedaljene.

Ja. Viking var akkurat like tynne som tabellposisjonen tilsier, men det skal ikke være til noen forkleinelse for RBK søndag.

For etter at Nicklas Bendtner scoret på RBKs første store sjanse, etter åtte minutter, var det spill mot ett mål. I samtlige av de 82 siste minuttene.

Dermed en oppreisning for de supporterne som dro til Ålesund sist. Og en svært så trivelig kveld for de snaue 17 000 som var inne på Lerkendal søndag.

Bendtner fra kloss hold

Etter at nevnte Bendtner skled inn ledermålet fra kloss hold, etter fint forarbeid av Samuel Adegbenro, burde Anders Konradsen økt seks minutter senere. Indreløperen ble spilt kliss fri av Bendtner, men skjøt svakt utenfor med venstre.

Etter drøye kvarteret var Jacob Rasmussen nære ved etter en corner, men headingen gikk over.

I minuttene som fulgte rakk Adegbenro å misse en stor sjanse, mens Vegard Eggen Hedenstad smelte et frispark i stolpen.

Og etter 37 minutter… Vel. Da burde innbytter Jonathan Levi ha økt ledelsen. Ikke én, men to ganger.

I samme minutt.

Først slo 21-åringen elegant tunnel på en Viking-forsvarer, før han dunket til med venstra. Klink i stolpen - og ut. Levi rakk ikke å tenke før RBK hadde gjenvunnet ballen, og Mike Jensen la elegant på tvers i feltet. Kantspilleren dro av sin mann igjen – men denne gang var Iven Austbø i Viking-målet på plass.

Trondsen - midt i mål

Like patent var ikke samme Austbø etter 41 minutter. Jo, skuddet fra Anders Trondsen flakket, og det hadde bra fart i seg.

Men da ballen føk i nota bak Austbø var det samtidig midt i mål.

2-0, og for de få Viking-supporterne som var på plass - som for øvrig meldte at Viking måtte slutte å selge spillere til RBK - gikk nok lufta ut av ballongen der og da.

Levi, Konradsen og Bendtner

Og, som nevnt innledningsvis: Kjøret mot Viking-målet fortsatte etter pause, og det er en blanding av udyktighet og et lite under at Viking slapp såpass billig unna.

Dommer Ola Hobber Nilsen hadde så vidt rukket å blåse i gang omgangen da Birger Meling elegant tredde Konradsen i bakrom. Situasjonen var identisk som indreløperens sjanse før pause. Han vare kliss alene, men skjøt altfor løst.

Rett etterpå var Bendtner brukbart nære med venstreslegga, før Jonathan Levi kunne scoret sitt tredje for kvelden. Det var vidåpent i Viking-forsvaret, men svensken hadde stein i skoen og avslutningen gikk løst midt på Austbø.

Kunne Levi scoret tre, burde Bendtner scoret to. Etter 70 minutter var kaptein Mike Jensen uselvisk og spilte Bendtner fri for åpen kasse. Ok, litt skrått hold – men likevel.

Mannen som scoret for Danmark i Dublin tirsdag maktet imidlertid ikke overliste Austbø denne gangen – og dermed fortsatt 2-0.

Ta med at Jensen også hadde sin mulighet til å score, men at heller ikke han hadde nok krutt i børsa denne søndagskvelden, og man har talt et tosifret antall RBK-sjanser. Av det gigantiske slaget.

«Vi vil se Kåre danse»

RBK orket imidlertid ikke fullføre hele distansen. De siste ti minuttene ble ren transport, og på tribunen var fokuset i stedet flyttet over på RBK-benken. Og om hvem av trenerne som «kunne danse».

I sum: Et tosifret antall sjanser, mot et Viking-lag som skapte én sjanse - da Arild Østbø reddet fint et par minutter før slutt.

Så kom konfettien. Så kom gullfesten.

PS! Pål Andre Helland måtte av etter halvtimen, og han så forbannet ut. Antakelig har han slått opp en skade.