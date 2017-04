Forren drømte om Premier League-revansje – en måned senere står han uten spilletid

Vegard Forren fornyet ikke sin kontrakt med Molde etter fjorårets sesong. 7. mars gikk han gratis til Brighton & Hove Albion i Championship på nest øverste nivå i England. Siden har han ikke spilt ett eneste minutt for deres førstelag. 29-åringens avtale med Brighton varer kun frem til sommeren.

– Det er ikke uventet. Han kom midt i sesongen og hadde vært ute av sesong i flere måneder, sier TV 2s kommentator, Kasper Wikestad.

Brighton kjemper helt i toppen av Championship. Laget troner øverst på tabellen før Newcastle spiller sin kamp og har stødig kurs mot opprykk til Premier League.

Southampton-gjentagelse?

– Dette er en fantastisk mulighet for meg i en klubb med store ambisjoner. Jeg er veldig imponert over alle fasiliteter, og gleder meg til å komme i gang og bli kjent med nye lagkamerater. Forhåpentligvis kan jeg bidra til å ta klubben opp i Premier League, sa Forren da han ble klar for The Seagulls.

Oppholdet i Brighton er Forrens andre forsøk på et utenlandseventyr. I 2013 gikk han fra Molde til Southampton etter å ha blitt linket til både Liverpool og Everton. Han måtte reise hjem seks måneder senere uten å ha spilt ett eneste minutt i Premier League.

Revansjen skulle komme i Brighton, men der har det ikke gått noe bedre. Laget har møtt Derby, Leeds, Blackurn og Birmingham siden Forren ble klar. Midtstopperen har ikke vært med i kamptroppen noen av gangene.

– Vegard er en spiller vi har vært klar over en stund. Han gir oss enda et alternativ i innspurten, sa manager Chris Hughton da Forren ble klar.

Kan være med i troppen til helgen

29-åringen ble signert i forbindelse med at midtstopper Shane Duffy ble skadet. I kampene siden Forrens overgang har Lewis Dunk og Uwe Hünemeier okkupert de to stopperplassene. Dunk ble dårlig og måtte forlate banen tidlig under tirsdagens seier mot Birmingham. Inn kom 19 år gamle Fikayo Tomori.

– Forren ble signert som en slags reserve for reserven. Dersom Dunk er syk til helgen, kan det hende han er på benken i hvert fall, sier Eirik Aase, som driver nettstedet Championship Norge.

I likhet med Wikestad er han ikke overrasket over at det er blitt lite spilletid. Han tror imidlertid ikke at oppholdet bare er negativt.

– Han får god trening på et bra lag. Da er han i så fall klar til sommeren når overgangsvinduet åpner i Europa. Jeg føler ikke nødvendigvis at han har mislykkes hvis han ikke får spille noe. Det kan godt hende dette var et valg han gjorde for å være bedre rustet til sommeren, tenker jeg.

– Ikke noe galt i å prøve

Wikestad tror Forrens plan var å spille seg til muligheter under sommerens overgangsvindu gjennom den korte kontrakten i Brighton.

– Det er åpenbart at ingen spillere kan gå uten kamptrening i flere måneder for så å spille seg inn på et lag i en liga som Championship midt i sesong. Få hadde nok klart det. Det var kanskje urealistisk å tro at han skulle få veldig mange kamper.

– Burde han visst bedre etter oppholdet i Southampton?

– Det er ikke noe galt i å prøve. Kanskje han tenkte det var en sjanse han måtte ta. Brighton hadde jo skadeproblemer i hans posisjon, så han tenkte sikkert at det var muligheter, sier Wikestad.

Forren ble seriemester med Molde tre ganger. Han fikk også med seg to cupgull. På landslaget har det foreløpig blitt 33 kamper og ett mål.

– Jeg ser ikke for meg at han kunne fått plass i midtforsvaret hos noen andre Championship-klubber en de i bunn. Agentene styrer nok hva som skjer nå, sier Aase.

