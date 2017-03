Forren: - Rosenborg kan være perfekt nå

Vegard Forren bekrefter overfor Rbnett at han er på vei til Spania for å slutte seg til Rosenborgs treningsleir. Han dro fra Molde søndag ettermiddag og videre til Malaga. Forren ankommer Spania rundt midnatt.

Mandag skal han delta på sin første trening med Rosenborg-spillerne, som spilte 1-1 i treningskampen mot Malmö søndag.

– Jeg tenker på Rosenborg som et godt sportslig tilbud som jeg ser på som veldig spennende. Jeg tror dette kan være perfekt for meg nå, sier Forren til Rbnett.

– Blir det rart for deg å komme dit etter ti år som Molde-spiller?

-J a, det blir spesielt. Men det blir enklere for meg nå når Molde har gitt beskjed om at de ikke ønsker meg med videre. Det var heller ikke aktuelt etter at Sonni Nattestad ble skadet. Det er en tydelig beskjed, sier Forren om sin egen erstatter, som nylig ødela akillesen og trolig er ute resten av sesongen.

Forren vet ikke om det ender med en lang eller kort avtale dersom han blir Rosenborg-spiller.

- Vi får prøve å bli enige om en god løsning for begge parter. Begge deler er aktuelt, sier Vegard Forren.

En rask overgang til Rosenborg kan også øke mulighetene for at midtstopperen blir tatt ut i landslagstroppen som skal møte Nord-Irland 26. mars.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen sier dette til rbk.no om Vegard Forren:

– Vi har hatt kontakt med Vegard i lang tid, men han har vært klar på at han helst ville til en utenlands klubb. Når det nå ikke ordnet seg før vinduet stengte så ønsker vi å ta med oss Vegard til Spania slik at vi får sett om dette er noe vi kan bygge videre på.