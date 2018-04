For tre år siden var han toppscorer i Molde. Nå er han Zlatans makker.

fotball

Det sto 3-1 til rivalen Los Angeles FC da Ibrahimovic ble byttet inn etter 71 minutter. Først reduserte LA Galaxy. Så banket Zlatan utligninga i mål fra 35 meter og så headet han inn seiersmålet på et innlegg fra Ashley Cole.

– Det målet er helt sykt, sier Kamara. Med en gang Zlatan ble byttet inn, så merket man at hele laget løftet seg. Så er det han som vinner kampen for oss. Det er helt fantastisk. Jeg blir aldri overrasket når det gjelder Zlatan. Han er helt utrolig. Han scorer alltid i debutene, sier Kamara til Aftonbladet.

Treneren: - De blir en duo

Ola Kamara kom ikke på scoringslisten, men spilte hele kampen som spiss. Ifølge treneren vil han fortatt få mye spilletid etter Zlatans inntreden i klubben.

– Kamara har sin plass på laget, og vi skal finne en plass for Zlatan også. De kommer til å bli en duo. Vi vil ikke at de skal måtte kjempe mot hverandre. Desto flere mål Kamara scorer, desto mer plass vil han frigjøre for Zlatan. Og Zlatans tilstedeværelse på banen vil skape mer rom for Kamara. De kommer til å bli et par som utfyller hverandre veldig bra, sier LA Galaxys trener Sigi Schmid til NRK.

Kamara: - Jeg gleder meg

Enkelte har vært bekymret for Kamaras posisjon i laget framover. Han selv er svært positiv til sin nye lagkamerat.

– Det kan bli veldig bra. Han er bra med ball, så kanskje jeg bare kan løpe gjennom hele tiden og bli spilt gjennom. Så får vi håpe jeg kan gi ham noe tilbake. Jeg gleder meg, sa Kamara før lørdagens kamp.

Spissen scoret tre mål for Norge mot Australia sist uke og kan stå foran et skikkelig gjennombrudd på landslaget under Lars Lagerbäck.

Ble toppscorer i Molde

Ola Kamara spilte i Stabæk, Hønefoss og Strømsgodset før han dro videre til SV Reid, 1860 München og Austria Wien. Spissen var på lån i Molde i 2015-sesongen. Han ble klubbens toppscorer med 15 mål.

Molde Fotballklubb hadde opsjon på kjøp, men kunne ikke innfri angriperens lønnskrav i en ny kontrakt. Kamara var med på eventyret i Europa League før han signerte for Colombus Crew på nyåret 2016. Etter to sesonger gikk han til Los Angeles Galaxy i januar i år.