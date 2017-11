For ett år siden fikk Hareide gjennomgå. Dette sier kritikerne etter jubelkvelden.

fotball

– Jeg har likt Åge fra starten. Han er veldig positiv og åpen.

Det sier Søren Olsen, fotballkommentator i danske Politiken.

Det er gått et knapt døgn siden Åge Hareide og Danmark ble klare for VM, etter å ha smadret Irland i siste playoffkamp.

Slik blir man helt av i Danmark.

Men det er ikke mer enn ett år siden mange begynte å sette spørsmålstegn ved prosjekt Hareide. I danske medier var spørsmålene mange, og fotballkommentatorene slet med å se hvordan det danske laget skulle ta seg til Russland.

– Vi slet med å se hva han ville

«Det var veldig vanskelig å se en rød tråd i spillet. Det handlet mest om enkeltmannsprestasjoner, spark fremover og løp uten et tydelig formål. Det var noe krampaktig. Spillet hang ikke sammen, og man så en rådvillhet hvor det manglet en leder (...) mange vil nok, med rette, sette spørsmålstegn ved Hareide-prosjektet nå».

Dette skrev Søren Olsen etter at Danmark hadde tapt for Montenegro i Parken i oktober i fjor. Laget sto med én seier av tre mulige, og hadde nettopp tapt sin andre kamp på rad.

– Etter de første kampene så vi at de hadde skapt mange sjanser, men vi slet med å se hva han ville med laget. Det henger sammen med at han skulle lære spillerne å kjenne. Det å være landslagstrener er en vanskelig jobb, og du har ikke mye tid, sier Olsen når vi når han på telefonen dagen etter.

Han roser Hareide for jobben han har gjort i etterkant av den svake starten.

«Bryllupsreisen er over»

– Åge er veldig pragmatisk. Han legger opp taktikken etter de spillerne han har til rådighet. Morten Olsen (tidligere landslagssjef) var mye mer religiøs. Han hadde sin spillestil, og sto ved det. Åge har sagt at i stedet for å holde fast til det han ønsker å spille, så ser han hva som passer best til spillerne, sier den danske kommentatoren.

Som langt ifra var den eneste som lurte på om en nordmann var rette mann til å ta dette danske laget til et nytt verdensmesterskap.

«Hareide klarte for andre kamp på rad ikke å ta ut en riktig lagoppstilling. Nå er hans «bryllupsreise» over. Landslagssjefen har sin del av skylden for de siste dagers nedtur. Den nye stemningen han har brakt inn er prisverdig, men uten medfølgende resultater ender det dessverre ut i en hul og likegyldig følelse» skrev Søren Hangøj i den danske storavisen BT.

Husker du denne?

Når han skal beskrive stemningen dagen etter suksessen tirsdag, bruker han ordet «eufori»

– Han er den store vinneren. Alle har vært litt i tvil om Åge Hareide, spesielt etter kampene mot Montenegro og Polen i fjor høst. Men alt han har sagt i løpet av de siste dagene om lagets styrke har vist seg å holde vann. Det er sterkt å komme tilbake på den måten de gjorde, sier Hangøj.

– Det ble stilt spørsmål rundt Hareide i fjor høst?

– Vi dansker er nok litt kjappe på avtrekkeren. Det var noen som undret seg allerede da han ble ansatt, og hvorfor man skulle ha en noe aldrende nordmann som trener. Men det har han tilbakevist. Han står tilbake som en av de store vinnerne, sier Hangøj, og mener det kun er Christian Eriksen som omtales hyppigere rundt de danske lunsjbord enn Åge Hareide i disse dager.

«Glem alt om VM»

Flemming Toft beskrev det slik i sin spalte hos danske TV 2 for ett år siden:

«Glem alt om VM 2018. Det synes tapt. Et ganske ordinært dansk lag. Det står null på bunnlinjen. Det står null i den danske fotballsjel», skrev Toft i sin kommentar.

Etter tirsdagens suksess i Dublin, er det en annen tone:

«I sluttminuttene lot lagkameratene, med Kjær og Eriksen i spissen, Bendtner ta straffesparket. Det viser at de har det godt sammen, de kler hverandre. De fungerer i alle roller. Det er også Åge Hareides skyld. Han er gått inn i menneskene like mye som i fotballspillerne» skriver Toft.