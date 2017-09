Lagerbäck fant ikke plass til Ødegaard: - Han har kvaliteter som tilsier at han kunne vært med

fotball

Det norske landslagets VM-håp er for lengst knust, og 0–6-tapet for Tyskland var en ydmykelse. I oktober får imidlertid Lars Lagerbäck to nye kamper å teste de norske spillerne i.

5. oktober spiller Norge borte mot San Marino, mens Nord-Irland kommer til Ullevaal Stadion 8. oktober. Tirsdag tok landslagssjef Lagerbäck ut troppen til de kampene.

Haiteem Alesami og André Hansen er skadet, mens Tore Reginiussen er tilbake etter forfallet han måtte ta sist. Anders Trondsen er byttet ut med Markus Henriksen og Alexander Søderlund er tilbake fra skade, noe som gjør at han erstatter Bjørn Maars Johnsen.

– Veldig bra innleggsfot

Ellers var det plass til en nykommer - i hvert fall under Lagerbäck og Per Joar Hansen - er Rosenborgs Pål André Helland.

– Han kan passe bra, veldig bra innleggsfot, dessverre hatt sine skader. Nå er han i full fart igjen og er heldigvis tilbake. Markus Henriksen vil jeg gjerne og se og jobbe med for å se hva han kan bidra med, sier landslagssjefen og utdyper:

– Markus har vist at han er en spiller som jeg gjerne vil lære meg å kjenne bedre. Søderlund har vært litt ute i fryseboksen, men har jobbet hardt for å komme tilbake. Han er veldig bra fysisk, kommenterer Lagerbäck.

Ikke plass til Heerenveen-gutta

Et av de store spenningsmomentene var hvorvidt Martin Ødegaard var tilbake i varmen. 18-åringen har imponert med sitt spill for Heerenveen og U21-landslaget. Leif Gunnar Smerud bekrefter imidlertid at Ødegaard skal spille for U21-landslaget - og ikke A-landslaget.

Ødegaard har spilt alle kampene for Heerenveen som har imponert og vunnet fire av seks kamper i Eredivisie. Det har gitt en foreløpig 2.plass i den nederlandske toppserien, der også Morten Thorsby til nå har spilt alt for samme klubb.

Det har likevel ikke vært nok til å få plass i A-landslagstroppen til Lagerbäck. Både Ødegaard og Thorsby ble tatt ut i Leif Gunnar Smeruds U21-tropp som skal møte Irland og Tyskland.

– Han er ung

– Vi har gjort en helhetsvurdering om at det kan være bra for ham å få to 90-minuttere mot god motstand. Han har derimot kvaliteter som tilsier at han kunne vært med i vår tropp, sier Lagerbäck om «vrakingen» av Ødegaard.

TV 2 spurte den norske landslagssjefen om kampene mot San Marino og Nord-Irland ikke kunne passet 18-åringen godt. – Hadde ikke denne «ferdige» kvaliken vært en god anledning for ham til å vise seg frem?

– Det kan man si, men han er ung og vil få sjansen. Han har ti-femten år igjen av karrieren, sier landslagssjefen, som bekreftet at han har sett alle kampene til Heerenveen til nå.

Før det hadde U21-sjef Smerud vært inne på hvorfor man ikke fant plass til stortalentet i A-landslagets tropp.

– Martin må bli mer effektiv

– Det har vært diskusjoner, men jeg syns vi har vært samstemt og enig. Det var ingen vanskelig diskusjon, sier Smerud på pressekonferansen.

Han ville ikke kommentere vurderingen av utelatingen av Ødegaard.

– Det blir feil av meg å svare på, det får Lars ta. Men dialogen har vært god, og Martin er i god utvikling. Men han må bli enda mer effektiv med og uten ball. Vi er glad for å ha han og vi lever med spekulasjonen som vil komme, sier Smerud.

Hele troppen: Sten Grytebust Ørjan Nyland Rune Jarstein Omar Elabdellaoui Birger Meling Tore Reginiussen Håvard Nordtveit Jonas Svensson Jørgen Skjelvik Sigurd Rosted Gustav Valsvik Sander Berge Jo Inge Berget Mats Møller Dæhli Stefan Johansen Martin Linnes Ole Selnæs Pål Andre Helland Markus Henriksen Tarik Elyounoussi Joshua King Alex Sørloth Alexander Søderlund

