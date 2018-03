Flere eliteserietrenere mener serieåpningen burde vært utsatt: – Vi er veldig bekymret

fotball

Lite minnet om seriestart på Lillestrøm mandag. Temaet på Eliteseriens kickoff ga seg selv: Den tidlige seriestarten.

– Jeg er veldig enig i tidlig seriestart, men når det er så mye snø og så kaldt, burde man flyttet den, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til NTB.

– Det burde vært gjort i forrige uke. Nå begynner det å bli sent, for nå nærmer det seg, sier Fagermo videre.

Odd innleder mot Haugesund hjemme i Skien søndag.

– Normalt er det riktig å starte i mars. Folk er sulteforet på norsk fotball, men på grunn av kulda og så tøff vinter burde nok første runde vært flyttet, sier Odd-treneren.

– Man kunne ventet med de to første rundene til etter påske, mener Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Trodde Kristiansand var et solrikt sted

Start er tilbake i Eliteserien. Tromsø tar turen til et vinterlig Kristiansand i helgen.

– Jeg trodde Kristiansand var et solrikt sted. Jeg har aldri sett så mye snø i hele mitt liv. Det er utrolig. Hadde jeg visst dette, hadde jeg fått inn et punkt i kontrakten som sa at jeg kunne si opp med full lønn om det snødde en hel måned, sier sørlendingenes trener Mark Dempsey.

– I en ideell verden ville du ikke spilt fotball nå, men det er slik det er. Jeg vil ikke bli involvert i politikken rundt det, min bekymring er mitt fotballag, fortsetter Starts trener.

Stabæk-uro

Stabæk spiller hjemme i 2. runde, men det er uklart om Nadderud blir klar til møtet med Start 18. mars.

– Det var dumt at man måtte utsette Mesterfinalen. Det vil være ille om vi må utsette noen av seriekampene. Ideen om tidlig seriestart er god, men virkeligheten gjør at det blir vanskelig. Vi er veldig bekymret for om vi kan spille vår første hjemmekamp på Nadderud, sier Stabæk-trener Toni Ordinas.

Lillestrøm og Rosenborg skulle møttes til Mesterfinalen på Åråsen, men den kampen ble i forrige uke flyttet til 25. april. I stedet ble det treningskamp mellom lagene.

– Jeg mener vi burde starte serien litt senere. Vi kan godt avslutte siste helgen i november, men klimaet i Norge gjør at seriestarten bør gå senere. De starter tre uker senere i Sverige, og det bør vi også gjøre, så får vi heller akseptere flere kamper om sommeren, mener LSK-trener Arne Erlandsen.

Positiv Deila

Ronny Deila derimot er veldig positiv til tidlig sesongåpning.

– Det er kjempebra. Vi har altfor lang oppkjøring i Norge, vi er klare for å konkurrere. Det bekymrer meg mye mer at vi spiller så få kamper om sommeren, sier Deila.

Vålerenga-treneren mener tiden er inne for å kutte antall lag i Eliteserien.

– Det bør minst være 12 lag som møtes tre ganger. Kanskje bør vi også ha et sluttspill, slik at vi kommer opp i 38 kamper som ikke er uvanlig der ute. For meg er det utrolig at vi har så mange pauser om sommeren. Det er ingen problemer med å spille serie i helg og E-cup i midtuka, slik de klarer i alle andre land, sier den tidligere Strømsgodset- og Celtic-treneren.

I Drammen får Strømsgodset besøk av Stabæk søndag. Det kunne like gjerne vært en bandyduell, slik vinteren har lagt sitt preg på byen. Marienlyst stadion er fri for snø, men Godset vet knapt hvor de skal gjøre av all snøen de har måkt vekk.

– Ser du ut vinduet nå, skjønner jeg at det er ramaskrik rundt tidlig åpning, men de siste årene har ikke været vært slik. Jeg er ikke i bandymodus, sier Godset-trener Tor Ole Skullerud.

15 minusgrader er grensen

UEFAs retningslinjer sier at kamper ikke bør spilles ved temperaturer under 15 minus. Det er grensen Norges Fotballforbund forholder seg til ved avgjørelser om å utsette kamper.

– Vi er spesielt uheldig med den kalde vinteren vi har. På denne tida i fjor var det grønne jorder, sa Nils Fisketjønn, direktør konkurranse i NFF, i forrige uke.

– I år er det tidlig seriestart fordi vi ønsker å legge til rette for suksess i Europa. I fjor startet vi i april, og da blir det flere kamper i perioden april/mai, noe som blir belastende på klubbene som skal ut i Europa, sa Fisketjøn til Fædrelandsvennen forrige uke.

Han legger til at han er klar over at det er delte meninger, og at ordningen skal evalueres etter denne sesongen.