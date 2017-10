Flere Molde-spillere tvilsomme til Brann-kampen

fotball

Aker stadion (Rbnett): Søndag er det igjen klart for eliteseriefotball i flomlyset på Aker stadion, når Molde tar imot Brann til en skikkelig toppkamp. MFK-trener Ole Gunnar Solskjær har hatt flere spillere ute på landslagsoppdrag den siste uka, og har noen spillere som sliter med småskader inn mot søndagens oppgjør.

Den eneste som er ute av spill, er Mathias Normann. Han skadet ankelen i en U21-landskamp mot Irland.

– Normann er vel ganske sikkert ute. Tvilsomme er Björn Bergmann Sigurdarson, Christopher Telo og Eirik Hestad. De kan rekke kampen, men vi får prøve litt på lørdagstreninga. Joona Toivio er sjuk, sier Solskjær til Rbnett.

Sonni Nattestad, Ottar Magnus Karlsson og Mattias Moström kjemper om å få den siste plassen i MFKs utlendingskvote. Solskjær bekrefter at en av disse også kan være aktuell for spill søndag.

Framgang i «returkampene»

Også i Brann-leiren er det mange spillere som kan risikere å ikke rekke Molde-kampen. Uansett tror Solskjær på en jevn batalje mot tabellnaboen. Mellom Molde på tredjeplass og Brann på fjerdeplass skiller det bare ett poeng.

– Vi må konsentrere oss om oss selv. Vi må fortsette den gode stimen. Vi møtte Brann midt i den dårlige fasen vår i vår. Da tapte vi, sier Solskjær og tenker tilbake på 1–4-smellen på Brann stadion.

For i en periode på fem kamper i vår ble det ingen seire i eliteserien for Molde. I tillegg til uavgjort borte mot Sandefjord og Haugesund, ble det to hjemmetap for Sogndal og Aalesund. Men i alle de omvendte kampene mot disse lagene, har Molde gjort det bedre.

– Vi spilte uavgjort mot Sandefjord, men slo dem hjemme sist. Vi tapte mot Sogndal, men fikk uavgjort borte. Vi tapte mot Aalesund, men slo dem borte. FKH og Brann var også involvert i den fem-kampers perioden. Vi får fortsette den samme trenden. Dette er vår mulighet til å gjøre noe med det, sier Solskjær.

– Så vet vi at Brann er et annet lag nå enn sist kamp mot Kristiansund. Da hadde de mange ute med skade. Nå er de tilbake. Det er to jevne lag. Men vi har mange spillere i god form. Jeg er veldig fornøyd med hvordan spillerne har tatt ut det siste, fortsetter han.

Sene avgjørelser

I en rekke kamper har Molde satt inn seiersmålet helt på tampen. Det tror Solskjær fort kan skje på søndag også.

– Vi har vært ustabile. Det har vært litt opp og ned. Men det som har vært positivt, er den moralen vi har vist. Vi har vunnet fire kamper i år på overtid. I cupen var det ofte. Vi har seks kamper hvor vi har satt inn seiersmålet i løpet av de siste ti minuttene. Vi har tatt mange poeng på slutten. Det kan hende at det blir slik mot Brann også. At det er jevnt lenge, så blir det avgjort når det drar seg til. Det handler om god lagmoral og at vi er i fysisk god form, sier Solskjær.

Det Manchester United-laget han selv var en del av i flere år, var også kjent for å avgjøre jevne kamper mot slutten.

– Det er kvalitet og fysisk form. Men det handler også om samhold, lagmoral og «attitude». Disse guttene gir ikke opp, selv om det svinger litt. Det er positivt. Det kan bli seiersmål i det 90. minutt nå også, tror kristiansunderen.

PS: Kampen spilles for øvrig på nytt kunstgress, som ble lagt ferdig denne uka