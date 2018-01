Finsk landslagsspiller har vært Solskjærs kaptein. Nå er han TIL-aktuell.

fotball

TIL jakter midtstopper etter at Ulrik Yttergård Jenssen ble solgt til danske Nordsjælland rett før jul. Flere spiller er på TILs liste, og tidligere har navn som Ranheims Christian Eggen Rismark og Rosenborgs Johan Lædre Bjørdal blitt nevnt.

Nå kan iTromsø fortelle at TIL vurderer å hente den 28 år gamle finske landslagsstopperen Joona Toivio. Etter det iTromsø kjenner til ønsker Molde å kvitte seg med stopperen som har fortid i svenske Djurgården og nederlandske AZ Alkmaar.

I Finland spilte han i HJK Helsinki fram til 2006, og før han dro derfra var han på prøvespill i Manchester United. Senest sist torsdag var 29-åringen i aksjon da det finske landslaget slo Jordan 2–1 i en privatlandskamp.

Kapteinstype

Den mulige Molde-exiten har åpnet opp for en TIL-overgang som kan bli svært billig for en klubb med lite midler.

– Vi er blitt tilbudt Toivio, men akkurat nå skjer det ikke noe. Vi har fulgt han lenge, og kommer til å følge dette videre, sier Valakari om spilleren med kontrakt i Molde ut året.

Toivio er en ledertype som rager 186 centimeter over bakken. For både Djurgården og Molde har han vært kaptein. I Molde spilte han dog ikke mer enn bare 11 kamper fra start i 2017, og har totalt 89 eliteseriekamper og 12 mål for klubben.

Valakari var assistenttrener på det finske landslaget før han tok over TIL sist sommer. Derfra kjenner han godt til forsvarsspilleren med 42 landskamper og to mål.

– I Molde har han spilt i en trebackslinje, og behersker alle tre. På landslaget har han til og med vært høyreback. En anvendelig spiller, forteller Valakari.

– Jeg kjenner Joona som en profesjonell spiller, og du må være god for å spille i en klubb som Molde, sier Valakari videre.

– Har undersøkt stoppere

Valakari vil ikke forutsette en overgang.

– Han er fortsatt Molde-spiller så jeg kan ikke si noe mer, sier Valakari.

Sportssjef Svein-Morten Johansen vil ikke si noe om den mulige overgangen.

– Vi har undersøkt litt på noen stoppere, og utover det har jeg ikke noen kommentar til det, sier Johansen.

iTromsø har ikke lykkes å komme i kontakt med Moldes sportssjef Øystein Neerland eller Toivio selv.