Fikk sparken på julaften – nå skal han redde Premier League-klubb fra nedrykk

Tidligere Sheffield Wednesday-manager Carlos Carvalhal har fått jobben med å redde Swanseas eksistens i Premier League.

Det bekreftet Swansea på sitt nettsted torsdag.

52-åringen har tidligere trent Besiktas, Sporting Lisboa og Sheffield Wednesday. Carvalhal har fått kontrakt ut sesongen, men det åpnes for en forlengelse hvis samarbeidet går bra.

Carvalhal takket for seg i mesterskapsserielaget Sheffield Wednesday på julaften. Han vil lede Swansea for første gang mot Watford lørdag.

Portugiseren førte Wednesday til opprykkssluttspill i begge sine to første sesonger i jobben, men sju kamper på rad uten seier kostet ham jobben. Laget er nede på 15. plass i mesterskapsserien.

Carvalhal etterfølger Paul Clement i Swansea. Spillende trener Leon Britton ledet laget mot Liverpool sist, men det endte med 0-5-tap. Britton ledet også laget i 1-1-kampen mot Crystal Palace.

Swansea ligger helt nederst på tabellen. Clement fikk litt pusterom med seieren mot West Bromwich for fem runder siden, men forrige seier i serien før det var i midten av oktober.

Etter seieren mot West Bromwich tapte Swansea to på rad. Det fikk begeret til å renne over for Swansea-styret, som sa takk og farvel til Clement for en drøy uke siden.

45-åringen tok over som Swansea-manager i januar 2017. Clement etterfulgte tidligere Stabæk-trener Bob Bradley.

