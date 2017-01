Fikk endelig signaturen til Molde-spiller: - Har jobbet og mast siden november

30-åringen ble presentert på en pressekonferanse i Skien fredag.

– Vi har prøvd å hente Pape før, for et år siden blant annet. Vi var veldig fornøyd med Pape da han var her i 2015, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Han beskriver Diouf som en kombinasjonsspiller.

– Han er god mot lag som ligger lavt, han er smart, kan score og sette opp andre. Han er mer en kreativ ving, og er god i 4–3–3. Vårt system passer ham best, i motsetning til lag som spiller 4–4–2, sier Fagermo.

Odd har jaktet lenge på signaturen til Diouf.

– Vi har jobbet og mast med Pape siden november, sier Fagermo.

Ettårskontrakt

Diouf sier følgende om hvorfor han valgte Odd.

– Det er en av de beste klubbene i Norge, og det er godt å være tilbake, sier Diouf.

Han tror Odd kan gjøre ham til en bedre spiller, og målet er å vinne titler med klubben.

– Jeg skal jobbe hardt, og gjøre mitt beste for laget, sier Diouf, som har skrevet under på en ettårskontrakt med skienslaget.

Han blir med laget som snart reiser til La Manga på treningsleir.

Suksess på utlån

Diouf scoret fem mål på ti kamper på utlån i Odd fra Molde høsten 2015. Dag-Eilev Fagermo ville hente Diouf permanent, men det ble ikke noe av.

Etter returen til Molde har han vært ute i kulden under Ole Gunnar Solskjær. I oktober langet Diouf ut mot sin egen manager i et intervju med Romsdals Budstikke.

– Jeg er ikke glad for situasjonen. Jeg er veldig skuffet over hvordan sesongen har vært. Treneren sa til meg før sesongen at jeg kom til å få spilletid da Odd var interesserte i å hente meg. Det var en løgn, for jeg har nesten ikke fått spille på A-laget, sa Diouf.

Diouf, som også har et mislykket opphold i FC København bak seg, fikk ikke ny kontrakt med Molde etter 2016-sesongen, og kommer dermed vederlagsfritt til Odd.