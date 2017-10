Fiasko truer for Argentina og Messi: – Det virker nesten utenkelig

fotball

Rio de Janeiro, 13. juli 2014: Lionel Messi hadde nettopp blitt kåret til Fotball-VMs beste spiller. Det er en drøm for millioner av fotballfrelste barn. Men Messi så ned i bakken med et molefonkent ansiktsuttrykk. Det så ut som han ville være hvilket som helst annet sted på denne jordkloden.

– I disse øyeblikkene interesserer ikke prisen meg i det hele tatt, sa Messi etterpå.

Og det var ikke rart. Messi og Argentina hadde nettopp tapt VM-finalen – mot Tyskland etter ekstraomganger. Etter at Argentina også tapte to Copa América-finaler i 2015 og 2016, trakk Messi seg fra landslagsspill.

Hadde han omsider gitt opp drømmen om en VM-tittel med sitt elskede Argentina?

Svaret var «nei», og Messi leverte det med et smell. Han var tilbake i Argentina-drakten allerede i september 2016, og markerte det med å senke nabolandet Uruguay.

Nå kan imidlertid comebacket vise seg å være forgjeves.

Etter at det ble tap i VM-finalen i 2014, skjedde det noe med Lionel Messi. Les om forvandlingen her:

– Det vil bli mye sinne og uro

Det er langt fra Fotball-VM i Russland til Estadio Olímpico Atahualpa i Quito – både i avstand og glamour. Men det er nettopp her Messi og Argentinas VM-skjebne står på spill natt til onsdag.

– Hvis Argentina ikke kvalifiserer seg, blir det mye sinne og uro, forteller Lucas Casteran til Aftenposten.

Han er journalist i sportsavisen Diario Olé, som i disse dager tapetserer sine sider med stoff om skjebnekampen. Her omtales ikke det argentinske landslaget i tredjeperson – men som «vi».

– VM vekker veldig sterke følelser hos argentinere, forteller Casteran.

Stjernegalleri

For dette er tross alt landet som vant Fotball-VM i 1978 og 1986. Og det er langt fra talenttørke i Argentina heller. Trener Jorge Sampaoli har disponert angripere som Sergio Agüero (Manchester City), Mauro Icardi (Inter), Gonzalo Higuaín (Juventus), Paulo Dybala (Juventus) og Ángel Di María (Paris Saint-Germain) – i tillegg til Messi.

Likevel har det blitt ett mål på de siste fire kvalifiseringskampene. Mot Peru natt til fredag måtte Messi gjøre mye på egen hånd. Argentina misbrukte riktignok flust med sjanser. Noe må klaffe i Ecuador-kampen. Argentina må trolig vinne for å unngå VM-exit. Det er ikke en lett oppgave. Messi & Co. har kun vunnet én gang på seks forsøk i Ecuadors hovedstad Quito – som ligger på 2,850 meters høyde.

I slike høyder kan det være vrient å få kroppen til å lystre - dersom man ikke er vant til det. Som et eksempel: Norske langrennsløpere legger sine mest ekstreme høydeopphold i slike høyder - og da trener de ikke hardt.

At Russland-VM går uten Lionel Messi er ikke bare en reell mulighet – men til og med sannsynlig.

– Det virker nesten utenkelig med et VM uten Argentina, sier Kasper Wikestad, som trolig skal kommentere mesterskapet for TV 2.

– Jeg var liten gutt under 1986-VM, og et av mine sterkeste barndomsminner var da Argentina var på sitt aller beste med Maradona. Argentina og Fotball-VM hører sammen, sier Wikestad.

– Ikke typen som havner i barslagsmål

I 1986 var Diego Maradona Argentinas ledestjerne. Han ble selve symbolet på VM-gullet. Dersom Argentina mislykkes i Quito, vil Messi på mange måter bli symbolet på fiaskoen.

– Her i Argentina blir Messi konstant sammenlignet med Maradona. Jeg mener de begge er stjerner, men de er ulike. Det er veldig urettferdig å kreve det samme av Messi, sier Casteran.

Den britiske journalisten Jonathan Wilson har skrevet boken «Angels with Dirty Faces» om argentinsk fotball. Han slår fast at Messi ikke er like populær som Maradona og mener mangelen på VM-gull kun er en del av forklaringen.

– Messi har de tekniske ferdighetene som argentinere setter pris på, men det er noe med personligheten hans. Det er som om an ikke er kynisk nok, ikke tøff nok. Han er ikke typen som havner i et barslagsmål. Han er ikke som Diego Maradona eller Carlos Tévez, sier Wilson.

Kanskje kan et VM-gull i Russland forandre alt for Messi. Men ryker Argentina ut i Quito, får vi aldri se ham forsøke.

Det blir garantert finregning underveis i VM-kvalifiseringsavslutningen i Sør-Amerika natt til onsdag. Det finnes til og med et scenario der Argentina kan tape – og likevel sikre en play-off-plass. I siste runde får vi kampene Brasil-Chile, Ecuador-Argentina, Paraguay-Venezuela, Peru-Colombia og Uruguay-Bolivia. Tabellen før siste runde kan du se her: