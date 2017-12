Fiasko for Manchester United: Mourinho og Zlatan på hodet ut av cupen på overtid

fotball

Bristol City - Manchester United 2–1

Zlatan Ibrahimovic kom på scoringslista, men var byttet ut da Bristol City sikret 2-1-seier på overtid og snøt Manchester United for avansement i ligacupen.

Ibrahimovic spilte fra start for første gang siden korsbåndskaden og var også kaptein mot mesterskapsserielaget Bristol City. Svensken har gode minner fra ligacupen, fram til onsdagens kvartfinale.

– De var litt heldige, men kjempet mye for å kunne være heldige. De vant kampen i vår beste periode, da vi ikke kunne svare, og da alle ventet på mål fra oss, sa Manchester United-manager José Mourinho etter kampen.

– Så jeg må si at de var heldige, men jeg sier gratulerer. Jeg vil ikke si at de kun var heldige. Det viktigste er at de vant, la han til.

Forrige sesong ble Ibrahimovic toppscorer med fire mål. Manchester United vant 3-2 i finalen mot Southampton, og Ibrahimovic scoret to av målene.

Svensken hadde til gode å komme på scoringslista siden skadecomebacket før onsdagens kamp, men viste prov av gammel teft da han bredsidet ballen i tverrliggeren etter elleve minutter.

Bristol-ledelse

Ti minutter senere fulgte Marcus Rashford opp med et langskudd fra 25 meter, men kanonen gikk i stolpen og ut.

Etter 51 minutter vartet Bristol opp med et praktangrep. Joe Bryan startet det, før han sendte ballen videre til Marlon Pack. Sistnevnte sendte en glimrende gjennombruddsball til Joe Bryan, som traff perfekt fra skrå vinkel og sendte ballen i lengste hjørnet.

Gleden ble imidlertid kortvarig. Paul Pogba skaffet frispark på 18 meter i nydelig skuddposisjon sju minutter senere. Ibrahimovic skrittet opp og banket ballen knallhardt i keeperhjørnet til 1-1.

Steele herjet

36-åringen forlot banen etter 68 minutter, men José Mourinho kastet til gjengjeld inn Henrikh Mkhitaryan. Noen minutter tidligere kom Romelu Lukaku inn for Daley Blind.

Lukaku og de andre Manchester United-spillerne bombarderte Bristol-keeper Luke Steele i avslutningen, men keeperen, som var Manchester United-eiendom fra 2002 til 2006 uten å få spilletid, sto en fantastisk kamp og tok det som kom hans vei.

Takket være keeperen var det fortsatt 1-1 da hjemmelaget kontret på overtid. Matty Taylor fant Korey Smith, som lurte seg bak Victor Lindelöf, og Smith var sikker alene med Romero.

Bristol City tok seg videre til semifinalene og kunne feire med hjemmefansen som stormet banen etter den sensasjonelle seieren.

Morata ble helten

For Chelsea gikk det bedre. Innbytter Álvaro Morata scoret det avgjørende målet på overtid da klubbens tok seg videre fra ligacupens kvartfinale med 2-1-seier mot Bournemouth onsdag.

Se hvordan Chelsea tok seg videre her:

Willian fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0 i første omgang etter glitrende angrepsspill av Chelsea. Hjemmelaget skrudde på turboen, og Kenedy sendte en overraskende hælflikk til Cesc Fàbregas, som slo 45 grader ut til Willian. Brasilianeren gjorde ingen feil fra fem meter og bredsidet ballen i åpent mål.

London-laget hadde kontroll etter scoringen, og Bournemouth kom ikke på mange visitter foran målet til Willy Caballero.

Kastet på kruttet

Antonio Conte stilte et reservepreget mannskap fra start, men sendte innpå Tiemoue Bakayoko og Eden Hazard med en halvtime igjen. Álvaro Morata fikk også spille et knapt kvarter.

Jordon Ibe var nær scoring for Bournemouth, men innbytteren, som erstattet en skadd Jermain Defoe etter kun 17 minutter, sneiet stolpen med en avslutning fra 17 meter.

Bedre gikk det da Ibe serverte Dan Gosling etter 89 minutter. Gosling bredsidet ballen i lengste hjørnet og så ut til å sikre ekstraomganger

Skadd King

I stedet dundret Chelsea direkte i angrep. Hazard fant Morata med en hælflikk, og spanjolen tuppet inn seiersmålet alene med Artur Boruc.

– Det viktigste er at vi er i semifinalene, og vi har klart det med mye rotasjon på laget. Jeg er glad for responsen fra de spillerne som har spilt. Jeg er glad på deres vegne, sa Chelsea-manager Conte etter kampen.

– Jeg er også glad for å slippe 30 minutter med ekstraomganger, la han til.

Joshua King var ikke i troppen til Bournemouth. Den norske landslagsspissen har pådratt seg en muskelskade på baksiden av låret og kan miste hele jule- og nyttårsprogrammet.

Chelsea slo følge med Arsenal og Manchester City, som tok seg videre til semifinalen tirsdag, og altså Bristol City som sto for kvartfinalenes store overraskelse ved å slå ut Manchester United.

