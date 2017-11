Fiasko for FFK - rykket ned til nivå tre: - De får som fortjent

fotball

Notodden-Fredrikstad 5–3

Fredrikstad Fotballklubb hadde kniven på strupen foran det andre oppgjøret i kvalifiseringen til 1. divisjon. Tap eller uavgjort 0–0 ville sende Fredrikstad ned i 2. divisjon.

Det ble etter hvert en ydmykende kveld for FFK.

Da dommer blåste i fløyta sto det 5–3 til hjemmelaget Notodden. Fredrikstad spiller dermed på nivå tre i 2018.

– Det er fantastisk. For en opplevelse. Det er stort, sa en rørt Notodden-spiller Borgar Velta til Eurosport etter kampen.

– Det er tøft. Det er bare å si beklager, sa en knust FFK-spiller Patrik Karoliusen.

– Det er ikke synd på Fredrikstad. De får som fortjent, de har vært for dårlige i hele år, sa Eurosport-ekspert Roger Risholt.

Etter en halvtime av kampen sto det 4–0 til hjemmelaget fra Telemark, og Notodden hadde også flere store sjanser til å øke ledelsen.

Det fikk fotballfolk til å ta frem de sterkeste negative superlativene om Fredrikstad.

– Tenk på det budsjettet FFK har! Tenk på de spillerlønningene! Tenk på den fotballbyen Fredrikstad egentlig er...! For et sirkus av en fotballklubb! Null moral, stolthet og kvalitet hos de rødhvite nå. For en pinlig og skammelig opptreden. Gratulerer, Notodden! skriver TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Fredrikstad Fotballklubb, 1903-2017. Hvil nå, gamle venn, skriver Mjøndalen-spiller Christian Gauseth.

– Hvis Fredrikstad greier å rykke ned med de forutsetningene bør det bli krystallkule på Idrettsgallaen for årets prestasjon, skriver Lars Tjærnås, fotballekspert.

Erlend Hustad, Steffen Jensen, Martin Holmen og Amani Dickson har scoret målene for Notodden.

Fredrikstad svarte åtte minutter før pause og reduserte til 4–1 ved Sanel Kapidzic.

Det var også resultatet til pause.

Fredrikstad presset på etter pause, men uten resultat. Da klokka passerte 68 minutter fikk de heller en i sekken. Erik Midtgarden satte inn 5–1, og det som var spikeren i kista.

Mislav Leko satte inn 5–2 med kvarteret igjen å spille for Fredrikstad, og tente dermed et veldig lite håp. Samme Leko satte inn 5–3 med sju minutter igjen å spille, og plutselig ble håpet noe større for Østfold-klubben.

Mer spennende enn det ble det dog aldri. Notodden rykker opp til 1. divisjon, mens Fredrikstad må ta den tunge turen ned til nivå tre.

