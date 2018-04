Felt av komisk selvmål - nå er Rosenborg i skikkelig trøbbel

fotball

ODD-ROSENBORG 1–1

SKIEN: For etter en ny svak bortekamp ble det 1-1 mot Odd i Skien, og det betyr stortrøbbel.

Rosenborg har bare to poeng etter tre runder, mens erkerival Molde står med ni. Dermed er avstanden allerede hele sju poeng – en avstand Kåre Ingebrigtsen innrømmet han svært gjerne ville unngå før denne runden.

For det betyr at RBK spiller med kniven på strupen når nettopp Molde kommer til Lerkendal søndag kveld, og dermed kan Rosenborg-laget forberede seg på en svett oppkjøring.

Rosenborg leverte en tam førsteomgang, men fikk litt sårt tiltrengt magi fra Pål André Helland da han curlet inn et frispark fra skrått hold ti minutter ut i den andre omgangen.

Men selvmålet til Jacob Rasmussen få minutter senere sørget for utligningen – og 1-1 holdt seg ut kampen.

Det betyr også at Ranheim, som vant 4–1 over Stabæk søndag kveld, også er foran Rosenborg med to kamper mindre spilt.

Eliteserien fotball menn mandag, 3. runde: Bodø/Glimt – Haugesund 0-3 (0-2) 2934 tilskuere Mål: 0-1 Brede Moe (selvmål 20), 0-2 Babajide David Akintola (42), 0-3 Frederik Gytkjær (str. 82). Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad. Gult kort: Torbjørn Kallevåg, Haugesund, Zoran Popovic, Bodø/Glimt. Kristiansund – Lillestrøm 2-1 (0-1) 3959 tilskuere Mål: 0-1 Erling Knudtzon (20), 1-1 Stian Aasmundsen (51), 2-1 Torgil Gjertsen (65). Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden. Gult kort: Marius Amundsen, Simen Rafn, Lillestrøm. Molde – Tromsø 2-1 (2-1) 6438 tilskuere Mål: 1-0 Etzaz Hussain (22), 2-0 Hussain (29), 2-1 Robert Taylor (43). Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar. Gult kort: Vegard Forren, Eirik Hestad, Molde, Morten Gamst Pedersen, Tromsø. Odd – Rosenborg 1-1 (0-0) 5497 tilskuere Mål: 0-1 Pål André Helland (55), 1-1 Jacob Rasmussen (selvmål 57). Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand. Ingen kort. Ranheim – Stabæk 4-1 (2-0) 2125 tilskuere Mål: 1-0 Kristoffer Løkberg (1), 2-0 Løkberg (20), 3-0 Michael Karlsen (49), 3-1 Ohi Omoijuanfo (53), 4-1 Karlsen (str. 59). Dommer: Tom Harald Hagen, Grue. Gult kort: Christian Eggen Rismark, Michael Karlsen, Ranheim, Sayouba Mandé, Tonny Brochmann, Jeppe Moe, Stabæk. Sarpsborg – Vålerenga 3-0 (1-0) 6149 tilskuere Mål: 1-0 Patrick Mortensen (17), 2-0 Jon-Helge Tveita (66), 3-0 Mortensen (90). Dommer: Kai Erik Steen, Gneist. Gult kort: Sam Johnson, Jonatan Tollås Nation, Sam Adekugbe, Vålerenga, Joonas Tamm, Ronnie Schwartz, Sarpsborg. Start – Sandefjord 1-4 (1-1) 4716 tilskuere Mål: 1-0 Kristjan Floki Finnbogason (21), 1-1 Håvard Storbæk (34), 1-2 Pontus Engblom (68), 1-3 Enric Vallès (78), 1-4 Engblom (84). Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding. Gult kort: Damion Lowe, Eirik Wichne, Afeez Aremu, Start, El-Hadji Gana Kane, Enric Vallès, Sandefjord. Strømsgodset – Brann 1-1 (0-0) 5873 tilskuere Mål: 1-0 Bismar Acosta (selvmål 76), 1-1 Kristoffer Barmen (88). Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar. Gult kort: Henrik Kjelsrud Johansen, Brann. (©NTB)

Sjansefattig

Det var to lag som har fått en brutal start på sesongen som møttes i Skien mandag kveld. Etter to serierunder sto Rosenborg med ett fattig poeng, tatt i hjemmekampen mot Kristiansund før påske, og for Odd sto det enda verre til.

Dag-Eilev Fagermos menn tapte begge sine første kamper, og hadde i så måte vel så stort poengbehov som RBK.

Det var Rosenborg som holdt initiativet i kampen fra start, uten å spille seg frem til reelle målsjanser. Yann-Erik de Lanlay fikk headet i en småfarlig situasjon, men det var også alt RBK hadde å by på den første halvtimen.

Hjemmelaget var like ufarlige, og var nærmest da Elbasan Rashani fikk ballen med seg til dødlinjen og la inn i feltet i stedet for å skyte selv.

Tre Odd-bytter før pause

Men etter 35 minutter fikk Tore Reginiussen frem et kollektivt sukk hos bortesupporterne. Etter et vedvarende RBK-angrep la Mike Jensen inn i feltet. Der fikk stopperbautaen hodet på ballen, og styrt den i en bue retning mål.

Odd-keeper Sondre Rossbach måtte strekke seg skikkelig for første gang i kampen, og slo ballen til corner.

Det mest oppsiktsvekkende i den første omgangen var at Odd gjorde unna alle sine tre bytter før 42 minutter var spilt. Først måtte Fredrik Semb Berge ut etter tre minutter, før Torgeir Børven gikk av etter halvtimen. Og få minutter før pause hinket altså Fredrik Nordkvelle av banen og ble erstattet av Markus Kaasa.

Helland-magi

Ni minutter ut i den andre omgangen kom magien Rosenborg trengte. RBK fikk frispark utenfor hjørnet av 16-meteren på høyresiden, og det var selvfølgelig Pål André Helland som stilte seg opp. Han slo frisparket hardt, høyt og innoverskrudd.

Rossbach tok et par skritt fremover, og ble fullstendig overrumplet av ballen som gikk i en bue over ham og skrudde seg inn i det borterste krysset.

Fikk svar

Men RBK-jubelen stilnet raskt.

Få minutter senere kom Odd seg rundt på venstresiden, og ballen lagt ut i feltet. Der avsluttet Jone Samuelsen rett i Bilal Njie, som sto rett foran RBK-keeper André Hansen. Ballen rullet mot streken, og både Birger Meling og Jacob Rasmussen halset etter. Meling rakk den, og klinket til kulen for å få den unna. I stedet traff han den danske midtstopperen, og ballen spratt inn i eget nett til 1-1.

Rasmussen skrek etter offside, men fikk ikke medhold ettersom Tore Reginiussen opphevet offsiden.

Stor Jensen-sjanse

Etter 2-2-kampen mot Kristiansund før påske uttrykte Anders Konradsen bekymring for måten RBK reagerte på etter baklengsmål. Da fremsto laget stresset og oppkavet, og Odds scoring fikk samme effekt i Skien. Det var hjemmelaget som holdt taket i kampen, og Ingebrigtsen måtte ta grep.

Kvarteret før slutt tok han av Nicklas Bendtner etter en svak forestilling av dansken, og satte inn Alexander Søderlund.

Rosenborg slet med å spille seg til klare sjanser, men i kampens siste minutt fikk Mike Jensen muligheten.

Helland kom seg til dødlinjen og la ballen ut til dansken. Skuddet hans gikk rett på keeper Rossbach, og RBK fikk ikke kontroll på returen.

Dermed endte det 1–1 i Skien, og Rosenborg står fortsatt uten seier i årets eliteseriesesong.