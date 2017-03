Fastlåst konflikt ryster NFF: Mener dommersjefen bør trekke seg

Det vakte oppstandelse da Norges Fotballforbund (NFF) offentliggjorde dommeroppsettet til åpningsrunden i Eliteserien. Profilerte Edvartsen var vraket.

Det som gjorde saken ekstra spesiell var at Edvartsen noen dager senere skulle debutere som dommer i VM-kvalifiseringen (dømte kampen mellom Bosnia og Gibraltar). Men god nok for Eliteserien, det var han ikke.

Først pekte NFF på at det lå en «totalvurdering» bak. Senere har Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, innrømmet at det er «gjensidig manglende tillit» mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.

I sin blogg med tittelen «Tillitskrise i Dommer-Norge» konkluderer tidligere toppdommer Per Ivar Staberg med følgende:

– Eneste utgangen er at en av partene viker. Les: Fratrer sin stilling. Hvem det blir? Hauge tar sin hatt og går av som dommersjef, skriver Staberg som selv ga seg som toppdommer etter 2014-sesongen.

Overfor Bergens Tidende fastholder Staberg kritikken:

– Jeg er hundre prosent enig i det Edvartsen har sagt. Selv om jeg ikke lenger dømmer selv, snakker jeg jo med dommerne. Og jeg vet at det slett ikke bare er Edvartsen som er kritisk til Hauge. Men det er bare Edvartsen som fronter det utad, sier Staberg.

NFF vil ta diskusjonen internt

BT var i kontakt med Terje Hauge onsdag. Dommersjefen ble her forelagt kritikken fra Staberg.

– Vi er blitt enige om at det er Nils Fisketjønn som uttaler seg om dette. Da forholder jeg meg lojalt til det, sier Hauge.

Fisketjønn ba om å få spørsmålene fra BT tilsendt på epost. Vi stilte da tre spørsmål:

1: Du har sagt at Edvartsen ikke dømmer igjen i norsk toppfotball før tilliten er tilbake. Hvordan jobber dere med denne saken nå?

2: Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg skriver i sin blogg at det er «tillitskrise i dommer-Norge». Og han sier at det er flere dommere enn Edvartsen som er misfornøyd med Hauge. Hvilken kommentar har NFF til dette?

3: Staberg konkluderer med at Terje Hauge bør gå av som dommersjef. Har NFF tillit til Hauge?

Slik svarer Fisketjønn:

– Som meddelt tirsdag har vi en situasjon med gjensidig manglende tillit. Dette må vi rydde opp i før Edvartsen igjen er å finne på banen. Dette arbeider vi med, og jeg har stor tro på at vi har løst opp i dette om ikke så lenge. Nå er vi mest opptatt av å løse utfordringene internt og ikke diskutere eksternt. Har ingen kommentarer ut over dette og ber om forståelse for det.

– For lite synlig i media

Terje Hauge overtok som dommersjef i NFF i januar 2015. Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF. Ikke alle har likt forandringene som kom etter skiftet.

Noe av kritikken mot Hauge er at han er for lite synlig i media – at dommerne ikke føler at de får nok støtte.

Manglende takhøyde for meningsforskjeller er også et ankepunkt mot Hauge. Til Nettavisen sa Edvartsen dette denne uken:

– Jeg har kun gitt uttrykk for to ting jeg er misfornøyd med direkte til dommersjefen. Det ene er teamsammensetning hva angår meg som dommer når det gjelder assistentene, det andre er mentoroppsettet, sa Edvartsen. Han ønsker å ha gamlesjefen Rune Pedersen som mentor, men ble satt opp med Hauge i stedet.

– Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling. At dommersjefen ikke har tillit til meg fordi jeg sier det jeg mener direkte til han som bestemmer, synes jeg er merkelig, sa Edvartsen videre.

– Problemene vil bare fortsette

Tidligere toppdommer Staberg sier at Hauge «har mistet dommergarderoben». Det som gjør saken ekstra pikant, er at både Hauge og Edvartsen har sin hovedjobb i NFF (Edvartsen er seksjonsleder for samfunnsansvar). Derfor tror Staberg at en av dem må ut, og han håper og tror at dét blir Hauge.

– Problemene vil bare fortsette dersom dette ender med at Edvartsen pensjonerer seg som dommer, og Hauge fortsetter som dommersjef, sier Staberg.

– Hvem bør overta som dommersjef, synes du?

– Godt spørsmål. Det blir ikke meg, i alle fall! Rune Pedersen var godt likt, men han ble flyttet på. Det er kanskje ikke så lett å reversere det nå. En annen mulighet er å hente noen fra utsiden. Det viktigste blir å få en sjef som kan bygge en ny kultur. I dag er det splittelse og utrygghet. Man må få inn noen som kan skape mer takhøyde og som er mer synlig i media, sier Per Ivar Staberg.

Rune Pedersen har ikke besvart vår henvendelse onsdag. Edvartsen selv ønsket ikke å komme med nye uttalelser.