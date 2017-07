Fantastisk RBK-spill da Sandefjord ble knust

ROSENBORG - SANDEFJORD 5–1

LERKENDAL: Kampen mot Sandefjord ble virkelig en festforestilling foran Lerkendal-publikummet, som talte 16 571.

Allerede før kampen var i gang kom den første gladnyheten til RBK-fansen. Da presenterte sportslig leder Stig Inge Bjørnebye klubbens nye spiller, den 21 år gamle svenske midtbanespilleren Jonathan Levi .

Straffemål av Bendtner

I de første tjue minuttene var det riktig nok et godt stykke unna festfotball på Lerkendal. Sandefjord skapte lite, mens RBK kom til et par muligheter ved Matthias Vilhjalmsson og Nicklas Bendtner, uten at det ga uttelling.

Da førsteomgangen var halvspilt, eksploderte kampen. Vegar Eggen Hedenstad la ballen til Pål André Helland, som fra sin posisjon på høyrekanten la et godt innlegg inn i feltet. Der kom Vilhjalmsson stormende og satte ballen kontant i mål. Et flott angrep og en god avslutning av islendingen.

Åtte minutter senere fikk Rosenborg straffespark etter at Victor Demba Bindia berørte ballen med hånda. Nicklas Bendtner ble klappet frem av publikum da han gikk mot straffemerket. Dansket gjorde ingen feil og satte ballen sikkert i mål. Dermed 2-0 til Roseborg.

Strålende RBK-angrep

Tre minutter senere fortsatte scoringsfesten. En lang pasning fra Jørgen Skjelvik havnet hos kaptein Mike Jensen. Midtbanespilleren satte ballen mellom beina på Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson og i mål.

Kampens vakreste angrep kom seks minutter før pause. Mike Jensen førte ballen fremover. Nickas Bendtner gikk på løp uten å få pasningen. Den gikk i stedet på motsatt side i retning Helland. Hemnværingen hoppet elegant over ballen, som rullet videre til Hedenstad. Han satte inn Rosenborgs fjerde scoring.

Etter noen nedturer den siste tiden var disse minuttene en voldsom opptur for Lerkendal-publikummet. Kampen var avgjort i det spillerne gikk til pause. Sandefjord hadde lite å stille opp med, og Rosenborg fortsatte presset etter pause.

Lekker Hedenstad-scoring

Uttellingen var ikke like god i andre omgang. Sandefjord største sjanse kom etter 66 minutter, da Joackim Olsen Solberg sendte i vei et godt frispark. Det ble like godt reddet av RBK-keeper André Hansen.

Vegar Eggen Hedenstad, som kun fikk to poeng på Adresseavisens spillerbørs etter forrige kamp mot Kristiansund, fikk en stor oppreisning mot Sandefjord. Da 74. minutter var spilt, lobbet han ballen fra kanten av 16-meteren og inn i bortre kryss. Dermed 5-0 til Rosenborg etter en lekkerbisken av et mål.

Hedenstad ble av Lerkendal-publikummet kåret til RBKs beste spiller.

Sandefjord fikk sitt reduseringsmål etter 84 minutter. Flamur Kastrati headet inn et hardt innlegg. Dermed ble sluttresultatet 5–1 til Rosenborg.

Etter maktdemonstrasjonen mot Sandefjord har RBK fem poengs forsprang på Brann, som møter Stabæk søndag kveld.

Neste utfordring for trønderne er irske Dundalk. Første kamp i andre kvalifiseringsrunde for Champions League spilles i Irland onsdag.