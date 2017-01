Fagermo om Solskjær: - En mye bedre kandidat enn de andre som har blitt nevnt

Norges Fotballforbund (NFF) har fått ja fra Molde til å snakke med Ole Gunnar Solskjær om den ledige landslagsjobben.

NFF har jobbet en stund for å finne erstatteren til Per Mathias Høgmo. Ståle Solbakken har lenge vært en het kandidat, men takket etter hvert nei til videre samtaler med forbundet. Alt tyder også på at amerikanske Bob Bradley er ute av bildet nå.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo har tidligere uttalt seg kritisk til Bradley i det hele tatt er aktuell til jobben.

Fikk du med deg denne? Forbundet nekter å oppgi hva håndballgutta veier

– Bradley bygde sin suksess i Stabæk på å hente inn en haug med utlendinger. I Swansea måtte han klare seg med de spillerne han hadde til rådighet uten å lykkes. Derfor er det ingenting som skulle tilsi at han lykkes med landslaget hvor spillerstallen er den du får utlevert, sa Fagermo til VG i forrige uke.

Han er langt mer positiv til Solskjærs kandidatur.

– Det er ikke jeg som skal ansette den neste landslagstreneren, men Solskjær har tross alt en fantastisk spillererfaring, og etter hvert trenererfaring. Han er norsk, og det er viktig. I tillegg er han en fin type. Jeg mener han er en mye bedre kandidat enn de andre som har vært nevnt, sier Fagermo.

– Resultatene er viktigst

Sportssjef i Vålerenga, Kjetil Rekdal, skryter også av Solskjær.

– Ole Gunnar er en kjempeflott fyr, og har et godt vesen. Han har en lang fotballkarriere bak seg, han har fått en brukbar lengde på trenerkarrieren sin også, og han har god erfaring, både på godt og vondt, sier Rekdal.

Han understreker at det viktigste for en landslagstrener, er at du vinner nok kamper.

Mange har lest denne saken: Denne typen trening kan forlenge livet med over tre år (abo.)

– Det kan godt vært folk man ikke har tenkt på, som har størst suksess. Egil Olsen er et godt eksempel på det. Han var vel ikke førstevalget den gangen ble ansatt, og det gikk jo ganske bra det. Det er resultatene som avgjør hvor bra det er eller ikke, sier Rekdal.

– Blir Solskjær ansatt, tror du?

– Det vet jeg ikke. Det spørs om det passer for begge, og det er vanskelig for meg å gi noe svar på det, sier Rekdal, som lanserte seg selv i et intervju med NRK i fjor høst.

– Jeg har ikke blitt kontaktet av NFF, og jeg aner ikke om jeg er aktuell. Uansett har jeg nok å gjøre med VIF om dagen, sier Rekdal.

Tror NFF går for Solskjær

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden sier at Solskjær er den neste på listen hans etter Solbakken, hvis NFF skal gå for en nordmann.

– Men jeg ville ikke gitt meg på Solbakken, sier Svegaarden.

– Lars Tjærnås skriver på Twitter at han er litt bekymret for at forbundet ser på navn før egenskaper. Hva tenker du om det?

– Hadde det vært en klubbtrener, ville jeg vært enig med Lars. Men jeg er opptatt av at vi skal få en sterk leder, som vet hva han vil. En som er flink til kampforberedelser og i kampene. Jeg er ikke opptatt av de lange linjene, strategi og fremtid. En landslagstrener skal gjøre det best mulig på samlingene og i de få kampene som blir spilt i løpet av et år, sier Svegaarden.

– Hvilke egenskaper liker du ved Solskjær?

– Han er en fyr som alltid nyter stor respekt innad i spillergruppa, og han er en sportslig karriere som er unik. Han er en fotballfyr som veldig mange liker, og han trenger kanskje en ny utfordring, sier Svegaarden.

Han legger til at Solskjær gjorde et feilvalg ved å dra til Cardiff i 2014.

– Han gikk mot sin egen mentor da. Alex Ferguson sa at Solskjær først og fremst måtte se på eieren, og det gjorde han ikke. Han mistet litt av glorien der, og har ikke klart å få tilbake det samme etterpå, sier Svegaarden.

– Hvem tror du NFF går for?

– Jeg tror fort de ender på Solskjær. Jeg vet ikke hva Bob Bradley har av andre tilbud, sier Svegaarden.