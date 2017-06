Få pokaler og lite spilletid blant landslagsspillerne. Men her er en nordmann som vinner i utlandet.

– Jeg lærte i ung alder at man skal ha det gøy på fotballbanen. Men for meg har det alltid handlet om å vinne, sier Mohamed Elyounoussi – som nylig feiret både seriegull og cupgull i sin sveitsiske klubb Basel.

Mye av fotballdebatten i Norge har hander om lite spilletid blant utenlandsproffene.

Men Mohamed Elyounoussi (22) lyktes på første forsøk.

11 måneder etter at han dro fra Molde til sveitsiske Basel har østfoldingen spilt mye, scoret mye og vunnet mye.

Forrige uke kunne landslagsspilleren feire både seriegull og cupgull i Sveits.

Med 10 mål og 13 målgivende i sin første sesong i utlandet har Elyounoussi gjort seg bemerket også i større ligaer.

– Når man er med å bidra til å vinne, er det ekstremt tilfredsstillende, sier Elyounoussi, som sammen med resten av landslaget lader opp til de kommende landskampene mot Tsjekkia (lørdag, VM-kvalik) og Sverige (tirsdag, privatlandskamp).

Mohamed Elyounoussi Født: 4. august 1994 Klubb: Basel Tidligere klubber: Sarpsborg, Molde Landslaget: 6 (0 mål) Meritter: Vant serie og cup med Molde i 2014, vant serie og cup med Basel i 2017

Handler om å ta sjansen

I tillegg til ham selv, var det kun fetter Tarik (Olympiakos) og Jo Inge Berget (Malmö) i den norske landslagstroppen som kunne feire seriegull utenfor landets grenser sist sesong.

– Jeg fikk tidlig tillit og har levert sakene mine. Det handlet om å ta sjansen da jeg fikk den.

– Mange nordmenn mislykkes i utlandet og havner på benken. Hva er forklaringen på at du har lykkes?

– Jeg har alltid vært en spiller som har tatt det neste nivået ganske kjapt. Jeg kom til et bedre lag i en bedre liga. Jeg kom til et høyere nivå. Men jeg fikk en god start, jeg scoret i den første treningskampen og etter det pekte pila oppover. Ut over det har jeg ingen god forklaring på hvorfor jeg har lykkes.

– Hvor bevisst var du på valget av klubb da du dro ut av landet for nesten ett år siden?

– Det har jeg vært hele veien. Også da jeg dro fra Sarpsborg til Molde (foran 2014-sesongen). Jeg kunne dratt utenlands allerede den gangen, men trengte å være klar. Det ble jeg etter noen sesonger i Molde. Så måtte jeg tenke over hva som passet meg best. Vi kom frem til at Basel var riktig – og der traff jeg bra.

– Du har bevisst valgt å ikke ta altfor store steg?

– Der jeg er nå er det mye høyere nivå enn hva jeg er vant til. Basel har gjort det bra i Europa, har et godt rykte og de har solgt til de største klubbene. Derfor var det et veldig bra steg for meg. Basel er nå direktekvalifisert for neste Champions League-sesong. Det er også bra for min videre utvikling.

– Du er en av få som vinner i utlandet. Hva kan du ta med deg inn i landslagstroppen?

– Jeg tar med meg selvtilliten. Jeg og Tarik har alltid prøvd å vinne. Det kan for eksempel være i kortspill, det har alltid handlet om å vinne der også. Det handler også om holdninger. Det må vi ta med oss. Jeg tror kanskje at alle har det i seg på en måte, det handler om å få det ut.

Koblet til større klubber

Anført av Elyounoussi vant Basel serien med 17 poeng. Klubben satte både målrekord og poengrekord. Elyounoussis sesong har også blitt lagt merke til utenfor Sveits’ grenser.

Sveitsiske aviser har koblet kantspilleren til klubber både i England og Tyskland.

Men spilleren som ble solgt fra Molde til Basel for rundt 30 millioner kroner, sier han tar overgangsspekulasjonene med stor ro.

– Om jeg blir der eller ikke, er veldig vanskelig å svare på. Klubben ønsker å ha meg med lenger. Det er signalene de har gitt meg. De ønsker ikke å selge uten at det kommer et veldig bra tilbud. Det skal godt gjøres. Jeg trives veldig godt i klubben og ser ingen grunn til å dra derfra med én gang.