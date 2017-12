Få hadde trodd han kunne bli best. Nå er reserven blitt rekordmann

fotball

Han nevnes som en av verdens beste, han setter nye scoringsrekorder og stjeler overskrifter. Etter sitt andre hat trick på rad 2. juledag snakket han med mediene og svarte som fotballspillere ofte gjør. Med klisjeer og selvfølgeligheter.

– Det var stort å ta denne rekorden, og hele laget sto bak denne seieren. Det lover godt for de kommende kampene, mumlet han til TV-reporteren som hadde fått jobben med å snakke med rekordmannen etter kampen mot Southampton.

Han er selvutslettende beskjeden overfor mediene. Foran mål er han nådeløs.

Men det var strengt tatt lite som tyder på at Harry Kane skulle bli en nådeløs målmaskin som skulle skrive seg inn i rekordbøkene.

Harry Kane Født: 28. juli 1993 Fra: Walthamstow i London Tidligere klubber: Har vært på utlån til Leyton Orient, Millwall, Norwich og Leicester Antall kamper i Premier League: 135 Antall mål i Premier League: 97

De fleste trodde at Harry Kane, som kom til Tottenham som 11-åring, var en av de unge lovende som aldri skulle klare å slå seg inn på førstelaget. Men noe skulle skje som fikk de samme tilhengerne til å synge lovsang til mannen før sesongen 2014/15 var over.

Benkevarmeren

Vi kan godt si at det startet det på Villa Park i Birmingham en søndag i november for drøye tre år siden. Mauricio Pochettino hadde tatt over Tottenham i mai 2014. Han tok over en spillergruppe med variable kvaliteter. Klubben hadde tjent grovt på salget av Gareth Bale til Real Madrid noen år tidligere. De hadde et godt lag, men på det laget fantes knapt en måltjuv.

Det var Spania-innkjøpet Roberto Soldado og den gamle målkongen Emmanuel Adebayor som skulle lage målene for Tottenham da sesongen 2014/15 ble innledet i august.

På benken satt Harry Kane i sesongåpningen mot West Ham. En 21 år gammel og 188 centimeter høy spiss som hadde gått gradene gjennom Tottenhams rekrutteringssystem. Han hadde god fysikk og skjøt knallhardt med høyrebeinet Men han kunne virke både keitete og klønete. Ett år tidligere hadde han kommet tilbake til Tottenham etter å ha vært på lån i Leicester. Der hadde han spilt litt, scoret lite. Ofte havnet han på benken i Leicester, sammen med Jamie Vardy.

Fikk sjansen og tok den

På benken satt han også da Tottenham møtte Aston Villa 2. november. Fortsatt var det Adebayor som fikk Pochettinos tillit. Men i denne kampen fikk han sjansen mot slutten av kampen. Stillingen var 1–1. Adebayor ble tatt av banen. Harry Kane kom inn.

Et vellykket grep av Pochettino skulle det vise seg. I det 90. minutt satte han inn seiersmålet.

Få skjønte det da, men Pochettino så trolig noe den dagen. Her hadde han muligens en løsning på Tottenhams spissproblem. Adebayor var langt unna formen og rådyre Soldado (ca. 300 millioner kroner) fikk lite eller ingenting til.

Neste helg mot Stoke var Harry Kane i førsteelleveren.

Gutten født i Walthamstow, tre-fire lange steinkast fra White Hart Lane, så seg aldri tilbake.

Rekordene

Før sesongen 2014/15 var over var han Tottenhams førstevalg. Han hadde scoret 21 mål i Premier League.

Tre år senere er 24-åringen en mann som setter rekorder.

Han er den som har scoret mest mål i Premier League i et kalendermål. Antallet: 39. Den forrige rekorden hadde Alan Shearer med 36 mål.

Han er den spilleren i Europa som har scoret flest mål totalt i alle kamper dette kalenderåret. Med 55 mål på 54 kamper. Han har scoret ett mer enn Lionel Messi i Barcelona. Det er første gangen at de ikke er Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo som har scoret flest mål i Europa i ett kalenderår.

Han mangler ett mål på å bli Tottenhams toppscorer gjennom tidene i Premier League. Teddy Sheringham har rekorden på lån med sine 98 mål.

Det er mange som spør seg hvordan en spiller kan utvikle seg såpass mye som han åpenbart har gjort siden den novemberkvelden i Birmingham.

– Det handler mest om hardt arbeid, har Mauricio Pochettino, Tottenham-manageren sagt.

Han har for øvrig også sagt at han er så glad i Kane at kona blir sjalu.

24-timersutøver

Men 24-åringen har en litt annerledes innstilling enn svært mange andre fotballspillere.

Han er ydmyk og han er ikke den som tar strake veien på nattklubb etter seier. Helt siden ungdommen har han holdt sammen med Katie Chingford og de er nå forlovet. Paret har ett barn og to hunder og liker seg best hjemme.

De som er rundt Kane kan fortelle om en fotballspiller som er seriøs i alt. Han er det som Olympiatoppen i Norge gjerne kaller en 24-timersutøver.

– Harry var alltid en som kom til å bli bedre bare på grunn av mengden arbeid og trening han var villig til å legge ned, sa Alex Inglethorp som var akademisjef i Tottenham.

En likandes fyr

Når han i tillegg er en spiller som er oppvokst i klubben og en som har holdt med Tottenham siden han var barn, er det ikke langt til å bli en spiller som tilhengerne elsker.

Han har sagt at han kan tenke seg å bli i Tottenham gjennom hele karrièren. Noe som er uvanlig i dagens toppfotball. Han tjener bare halvparten av de største stjernene i Manchester City og Manchester United. Han har likevel skrevet under på en kontrakt som holder ham i klubben i tre sesonger til.

– Det er veldig stor tilfredsstillelse at det er av våre egne som lykkes. Den siste som gjorde det var kanskje Steve Perryman. Det er ikke en spiller som kom til klubben for noen sesonger bare for å stikke når tilbudet var bedre et annet sted, sier Martin Cloake, som er Tottenham-blogger og forfatter av boken «The Lane», den offisielle historien om White Hart Lane som ble revet i sommer. Han er også nestleder av Tottenham Hotspur Supporters Trust.

PS: Steve Perryman spilte 655 ligakamper for Tottenham på 70 og 80-tallet.