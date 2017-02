Etzaz Hussain tilbake i MFK

Etzaz Hussain har signert ny kontrakt med Molde. Det bekreftet MFK tirsdag.

– Jeg kjenner klubben godt og har mange gode opplevelser herifra, så jeg håper å få enda flere, sier Hussain i en pressemelding sendt ut av Molde Fotballklubb.

24-åringen gikk i januar 2016 til tyrkiske Sivasspor. Han fikk åtte kamper for klubben. Etzaz har allerede trent med Molde FK en stund, og har altså nå signert. Det gleder trener Ole Gunnar Solskjær. Det var nettopp Solskjær som hentet Etzaz til Molde i 2012. Sammen med klubben vant han blant annet «The double» i 2014, og var med på å spille europacup året etter.

– Han er en vinner, og vinnere trenger vi her. Han er en ledertype som vi trenger. Han passer veldig godt til oss, han er en kreativ og løpssterk spiller. At han vil komme tilbake hit hvor han har spilt den beste fotballen i sitt liv, det er kjekt for oss, sier Solskjær.

Lang vei

Midtbanespilleren signerte for den tyrkiske klubben Sivasspor i januar 2016. Ved sesongslutt samme sommer hadde klubben rykket ned fra den tyrkiske toppdivisjonen, og flere spillere ble kjøpt ut av sine respektive kontrakter for at klubben skulle spare penger. En av dem var Etzaz Hussain.

Deretter gikk det lang tid før 24-åringen fant seg ny klubb. I september i fjor signerte han for Astana i Kasakhstan en kontrakt som skulle starte 1. januar i år. I oktober signerte han kortidsskontrakt med NK Rudes på nivå to i Kroatia, hvor han skulle spille til han ble spilleklar for Astana.

Aktuell mot Tromsø?

Den siste måneden har han trent med MFK, og han var også med troppen som var på treningsleir i Dubai tidligere i februar.

Etzaz har spilt G18-fotball i Manchester United, før han dro til Vålerenga i 2011. Siden det har han vært i Fredrikstad, før han meldte overgang til Molde.

Molde spiller treningskamp mot Tromsø tirsdag klokka 19 på Aker stadion. Det er foreløpig usikkert om Hussain er med i troppen der. Kampen kan du se direkte på Rbnett.