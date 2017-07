Er det de som er dumme - eller vi?

Se for deg to situasjoner:

Scene 1: En helt vanlig mann snubler og faller forover. Han krøker seg sammen og setter armene under seg for å dempe fallet. Naturligvis. Hvis fallet gjør vondt, gjør han kanskje en liten grimase før han reiser seg opp og later som ingenting.

Scene 2: En fotballspiller mister balansen, kanskje fordi en motspiller er nær ham. Hva gjør han?

Han – det er greit å skrive han, for det er mest typisk for menn – sparker fra, retter ut kroppen, brøler og strekker armene til værs. Som i triumf, det mangler bare stilkarakter. Så ruller han seg rundt mens han vræler videre og dunker knyttneven i gresset, slik det skal gjøres i disse tider. Stygt skadd, ser det ut til.

Lureri

Latterlig, ikke sant? Jo, men hensikten er å få frispark eller straffespark, og kanskje en av motspillerne får gult kort også. Dommeren skal lures.

Men hvis dommeren skjønner hva som skjer, risikerer juksemakeren for det første gult kort (rødt hvis han har gult fra før), og for det andre å dumme seg fullstendig ut.

Det er det visst verdt, for alt må gjøres for å vinne en fotballkamp. Filming er abc på alle treningsøkter, må vi tro. Filmingen og de stupide svalestupene er en del av fotballen.

Hold eller bli holdt

Men svalestupene er ikke eneste paradokser i fotballen. Et tema som stadig dukker opp, er holding av motspillerne inne i feltet, spesielt ved corner og frispark.

Heldigvis har vi dommere til å rydde opp i dette.

Ja, dommerne passer på, det skal de ha. Det dømmes knapt et frispark/hjørnespark uten at dommeren griper inn og ber spillerne ta seg sammen. Regelkurs. Før frisparket/hjørnesparket er tatt.

Så tas sparket, ballen er i spill. Da er alt det som var ulovlig for noen sekunder siden, plutselig blitt lovlig. Det rives og slites, sparkes og klores, skrikes og jamres. Dommeren soper ut med armene, jeg så ingenting, jeg kan da ikke dømme for slikt jeg ikke ser!

Ulogisk? Ja, som en del annet i fotball.

Lovlig hands

Hva kan man vente i en idrett der ballen sparkes og nikkes i full fryd, inntil den kommer utenfor sidelinjen. Da skal den kastes.

Og ikke bare på en hvilken som helst måte. Begge føttene på bakken, begge hendene på ballen, ballen bak hodet før den kastes, det er ikke måte på regler. Dersom dommeren får sjansen til å dømme feil innkast, er lykken stor. Og vi andre sukker, spilleren kan ikke en gang kaste inn.

Ulovlig hands

Jo, fotball er virkelig er herlig spill, med sine handsregler (som bare trer i kraft dersom ballen treffer nedenfor et punkt under skulderen, eller dersom ballen ble sparket fra et sted langt nok unna eller hvor kroppen er i en unaturlig stilling eller handsen var med vilje og følgelig helt umulig å forstå), eller med sine offsides (som bare gjelder i det tusendels sekund da ballen blir sparket fremover, bare gjelder den spilleren som får ballen, bare gjelder i det øyeblikk han får den og ikke gjelder andre som står i offside hvis deres nærvær ikke forstyrrer keeperen).

Nakne og farlige

Og likevel – det aller dummeste i fotballen må være disse spillerne som tar av seg drakten når de har scoret. De vet at det blir gult kort (i Molde-spiller Thomas Amangs tilfelle rødt) og de vet at det går ut over laget, men hva gjør det hvis man får dyrke sitt ego på TV?

Så kan man spørre hvorfor denne regelen er oppfunnet, kan en naken manneoverkropp virkelig være til skade for noen – eller for fotballens anseelse?

Det er ikke grenser for reglement og fortolkninger, men så hender det at FIFA rydder opp. Så det monner.

Derfor er det ikke lenger nødvendig å spille ballen fremover ved avspark. En revolusjon. Og så kan man lure på hvorfor dette har vært så drepende viktig i alle disse tiårene da det var mulig å ta feil avspark.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport: Tviler på Rosenborg, hyller Tour de France-hardhausene og slakter overgangsvinduets priser: