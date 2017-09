Enorm keepertabbe da Lillestrøm ble klare for cupfinalen

fotball

Molde-Lillestrøm 0–3

Onsdag vant bortelaget 3–0 over Vålerenga i den første cupsemifinalen.

Torsdag vant bortelaget Lillestrøm 3–0 over Molde i den andre cupsemifinalen.

Årets cupsemifinaler tilhørte bortelagene. For første gang siden 1998 gikk begge bortelagene til cupfinalen. LSK er klar for cupfinalen for første gang siden de vant i 2007 - og totalt finale nummer 13.

Lillestrøm vant fortjent etter å ha tatt ledelsen etter en grusom keepertabbe av Molde-keeper Andreas Linde kvarteret før slutt.

– Deilig! Dette var en ordentlig lagseier. Vi sto på til siste sekund, og alt i alt vant vi fortjent, sa målscorer Simen Kind Mikalsen til NRK.

– Vi fortjente ikke å gå videre etter denne kampen. Nå må vi fokusere på serien. Vi vil til Europa neste år og da må vi bli blant de tre beste, fastslo Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Lillestrøm-trener Arne Erlandsen var i kjent stil nøktern da han oppsummerte kampen.

– Vi er veldig glade for seieren. Vi gjorde en veldig god førsteomgang, der vi skapte sjanser og bure scoret. I andre omgang hadde Molde mer trøkk. Men vi var veldig effektive, scoret mål og vant totalt sett kampen fortjent.

Tafatt hjemmelag i første omgang

Første omgang var jevnspilt. Molde hadde mye ball, men slet med å bryte ned kompakte Lillestrøm i den første omgangen.

Vertskapet løsnet knapt et skudd på mål. De skapte ingenting.

Det gjorde Lillestrøm, som hadde det som var av muligheter før pause.

Den største hadde Erling Knudtzon etter 12 minutter. Han var alene med Molde-keeper Andreas Linde, men avslutningen gikk over mål.

– En svak omgang av oss. Lillestrøm fikk kampen i sitt spor. Vi må ta tak i balltempo og bevegelse, analyserte Molde-kaptein Ruben Gabrielsen til NRK på vei inn til pause.

Trener Ole Gunnar Solskjær var heller ikke fornøyd. Han antydet at Molde-spillerne var preget av høye skuldre, og mente de burde gjøre ting enklere.

LSK-trener Arne Erlandsen var langt mer fornøyd:

– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen. Dette har vært en god bortekamp av oss. Vi skaper sjanser, problemet er at vi ikke scorer på dem. Da blir det vanskelig, sa Erlandsen.

Keepertabbe av Molde

Det var litt bedring å spore for Molde etter pausen.

Babacar Sarr hadde et godt forsøk fra 25 meter. Ellers var det lite.

Midtveis i omgangen holdt Molde-keeper Linde på å dumme seg skikkelig ut. Vegard Forren slo ballen hardt tilbake til egen keeper. Svensken bommet på ballen, men heldigvis for keeperen gikk den rett utenfor mål og til hjørnespark for Lillestrøm.

Gjestene hadde stort sett full kontroll på kampen.

Molde glimtet til, men kun i perioder, som da Bjørn Bergman Sigurdarson forsøkte seg med en lobb fra 40 meter etter at LSK-keeper Arnold Origi først hadde rotet bort ballen. Målet var tomt, men Sigurdarsons avslutning landet på nettaket.

Kvarteret før slutt tok Lillestrøm fortjent ledelsen etter en keepertabbe av nevnte Linde.

Simen Kind Mikalsen fikk vendt opp i 16-meteren. Avslutningen var uten kraft, men ballen passerte likevel keeper Linde.

Lillestrøm ledet kampen og ut fra både spill og sjanser var det rettferdig.

Molde maktet aldri å slå tilbake.

Tre minutter før slutt økte Erling Knudtzon da han ble spilt gjennom og plasserte ballen forbi keeper Linde med venstrefoten.

På overtid økte Aleksander Melgalvis til 3–0.

Lillestrøm var endelig i en cupfinale igjen for første gang siden 2007.