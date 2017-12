Engelsk fotball på Boxing Day: Fire kamper verdt å minnes, og én å satse penger på?

fotball

Du trodde kanskje det var sært at engelskmenn spiller full fotballrunde 2. juledag – midt i høytid, pudding, turkey, festligheter og familieliv?

Men det som virkelig fremsto sært, var julefotballen for 60 år siden. Da måtte engelske fotballspillere ut på frosne gressmatter både 1. og 2. juledag.

Helt frem til 1957 spilte klubbene i 1. divisjon (som den øverste divisjonen da het) kamp på 1. juledag. «Så kan mannfolk gå på fotballkamp mens kona steker kalkunen,» het det i et argument for å spille på denne dagen.

Premier League i romjulen Som det seg hør og bør i TV-fotballens tidsalder er kampene spredt ut over nesten hele romjulen. Dermed er det fire lag som ikke spiller 2. juledag. Tottenham – Southampton (13.30) Chelsea – Brighton Bournemouth – West Ham Manchester United – Burnley Huddersfield – Stoke Watford – Leicester West Bromwich – Everton Liverpool – Swansea (18.30) 3. juledag Newcastle – Manchester City (20.45) 4. juledag Crystal Palace – Arsenal (21.00)

Men ikke nok med det. Dagen etter ble det spilt returoppgjør mellom de samme to lagene. 1. juledag i 1950 var den siste gangen at alle lagene i den øverste divisjonen spilte. Det siste året det ble spilt et betydelig antall kamper på 1. juledag var i 1957. Det året vant Chelsea 7–4 mot Portsmouth.

Morgenen etter stilte de samme Chelsea-spillerne opp på perrongen for å ta toget til Portsmouth. Det skulle spilles returkamp på 2. juledag. Det ble tap. Portsmouth vant 3–0.

Veldedighetsboksen

Men tilbake til Boxing Day, som 2. juledag heter på den kanten av verden. Og det har ingenting med sporten boksing å gjøre. Dette var dagen da de mer velstående laget en boks med godsaker og et lite julegratiale til sine tjenere og andre som vanligvis gjorde tjenester for familien. Det var også dagen da pengene fra kollektboksen i kirken, innsamlet på 1. juledag, ble delt ut til trengende.

Dermed Boxing Day.

Grunnen til at det ble spilt fotball på selveste 1. juledag var enkel. Det var én av få fridager som mannfolk (ja, det var nesten utelukkende mannfolk som gikk på fotballkamp den gangen) kunne bruke på underholdning. Senere ble det litt mer vanlig med to fridager i julen. Og etter hvert begynte klubbeiere å ta hensyn til at spillerne kanskje kunne tenke seg å feire jul sammen med familien. Fotball i julen var en tradisjon helt fra fotballens spede begynnelse, men i 1958 ble fotballjulefesten flyttet til 2. juledag.

Dermed fotballkamp på Boxing Day.

Det er spilt mange minneverdige kamper på denne dagen. Vi har funnet frem til et knippe kamper som oser av Christmas Pudding og Yuletide. Kamper som det fortsatt snakkes om blant glitter, stas, julebitter og nisseluer på puben i formiddagstimene før kamp.

Spiller du fantasy? Disse spillerne bør du bytte inn i julen.

1963: Fulham – Ipswich 10–1

Ble det for mye juleøl på Ipswich-spillerne 1. juledag i 1963? Man kan saktens lure på om de hadde mer enn bare luktet på juledrammen da de tok toget inn til London 2. juledags morgen i 1963. De skulle møte Fulham på Craven Cottage den ettermiddagen. Det endte i en fotballfaglig tragedie som fortsatt står skrevet i klubbens rekordbøker. Ipswich har aldri sluppet inn så mange mål i en ligakamp, og det er fortsatt deres største tap. Da Fulham var ferdig for dagen, hadde de vunnet 10–1.

Nå kan det hende at Fulhams spillere tok strake veien på pub for å feire seieren. Og der må de ha blitt ganske lenge. Som tradisjonen var fra tidligere tider, så spilte de to samme lagene kamper både borte og hjemme i romjulen. Dermed var det Fulham som måtte stille på perrongen for å ta toget til Ipswich 4. juledag. Lett match, må noen av spillerne ha tenkt. Det skulle de ikke ha gjort. Ipswich-spillerne var kommet til hektene og vant 4–2.

1999: Southampton – Chelsea 1–2

Det var ikke kampresultatet på denne Boxing Day som var det mest oppsiktsvekkende. Det som fikk mange fotballinteresserte til å rynke pannen og heve øyenbryn, var Chelseas lagoppstilling. Ikke en eneste spiller var fra Storbritannia. Det hadde aldri skjedd før i engelsk fotballhistorie.

En nordmann kom til å prege kampen. Tore André Flo var én av de 11 utlendingene som Chelsea stilte med. Og han var ikke snauere enn at han scoret begge Chelseas mål.

– Nå for tiden er det jo ikke så uvanlig, men den gang var det litt omtale. Men jeg husker ikke at det var spesielt kontroversielt, fortalte Tore André Flo til den engelske avisen Daily Express i ettertid.

Vi må også nevne at Southampton stilte med mange utlendinger den dagen, blant dem var Claus Lundekvam og Trond Egil Soltvedt. Chelsea hadde forresten to engelske spillere på benken, Jon Harley og Jody Morris. Begge kom inn i andre omgang.

1888: Derby – Bolton 2–3

Denne kampen blir regnet som den første kampen spilt på Boxing Day. Dette var også den første sesongen hvor det var etablert en 1. divisjon.

Akkurat dette oppgjøret skulle bli en tradisjon. I ni år på rad spilte Bolton og Derby mot hverandre på 2. juledag. Dette til tross for at akkurat dette første oppgjøret ikke var en publikumsvinner. Bare 3500 tilskuere møtte opp denne ettermiddagen i Derby.

Tradisjonen med fotball i julen var likevel etablert. Fotballspillere tilhørte underholdningsindustrien, og da må man underholde når folk har tid til å se på.

Vi må nevne at noen kilder mener at kampen mellom Preston og Derby (5–0) den samme julen blir regnet som den første.

1914: Tyskland–England (ukjent resultat)

Her tar vi med en kamp langt utenfor Premier League og all annen fotball. Men det er blitt en fotballkamp som blir dratt frem hver gang det skal snakkes om fotballens brobyggende kraft.

Under den første verdenskrigens verste periode lå tyske og britiske soldater i skyttergraver på den franske landsbygda. Der skulle de være julen 1914. På julekvelden var det relativt stille, og de britiske soldatene kunne høre tyske soldater synge og prate. Det ble ropt meldinger over demarkasjonslinjen mellom de to fiendene.

På ett eller annet tidspunkt ble de enige om å slutte en slags julefred. De gikk ut av skyttergravene og møttes, de fikk begravd døde soldater som lå mellom seg. Så spilte de fotball. Det er usikkert om det bare ble spilt fotball 1. juledag, men trolig var det også fotball og kontakt også på 2. juledag. Etter 2. juledag ble det slutt på møtene og fotballkampene. Offiserer fryktet blant annet at møtene kunne komme til å gå ut over krigsmoralen.

2017: Manchester United–Burnley (spilles i år)

Manchester United spiller i julenisserødt og ser ut til å trives med fotball innimellom julens egentlige budskap. Ingen andre klubber i Premier Leagues historie har hatt bedre uttelling på Boxing Day. United har bare tapt to kamper på 2. juledag siden starten i 1992. Første gang var da Middlesbrough slo dem 2–0 i 2002. I 2015 var det Stoke som ødela julehyggen for United.

Dermed trenger man ikke akkurat innsideinformasjon og utstrakte fotballkunnskaper til å satse noen kroner på hjemmeseier i årets oppgjør mot Burnley.

Og som en siste kuriositet om boxing day:

Det er ikke alle briter som har fotballkamp som juletradisjon. Blant den mer bemidlede delen av befolkningen har det vært tradisjon å dra på revejakt med hest og hund på 2. juledag. Revejakt i sin opprinnelige form ble forbudt i England i 2005, men fortsatt blir det arrangert jaktmøter i England på 2. juledag.