Elyounoussis Basel med bragd – slo Manchester United etter sent mål

fotball

BASEL - MANCHESTER UNITED 1-0:

Manchester United gikk på sitt første CL-tap for sesongen da de besøkte Moi Elyounoussi og Basel onsdag kveld. Laget hadde før kampen full pott etter fire kamper, og trengte bare uavgjort mot de sveitsiske mesterne før de kunne ta følge med sine byrivaler Manchester City videre i Champions League.

Det så lenge ut som de skulle berge uavgjort, men et hardkjempende Basel klarte til slutt å få inn seiersmålet. Michael Lang snek seg fri på bakre stolpe i det Raoul Petretta slo lavt inn i feltet. Forsvaret til United var på etterskudd, og Lang kunne enkelt pirke inn seiersmålet til enorm jubel fra hjemmepublikumet.

Moi Elyounoussi fortalte til Viasat at planen før kampen var å ha det gøy. Etter kampen var det tydelig at de hadde hatt det gøy i garderoben.

– Jeg har nesten ikke stemme igjen. Vi er veldig stolte, og vi gjør en god kamp. De hadde mange sjanser, spesielt i lufta. Men vi tar kontringene og jobber steinhardt, og så får vi et fint mål på slutten, sa Elyounoussi til Viasat.

Fortsatt kamp om avansement

Dermed må Manchester United vente til siste kamp med å endelig fastslå at de er videre. Basel klarte med scoringen å klatre til andreplass i gruppen, med bedre målforskjell enn CSKA Moskva. United leder gruppen sin med 12 poeng, og er så godt som videre med overlegen målforskjell før siste runde.

United startet med begge sine svensker – Lindelöf og Zlatan Ibrahimovic på benken fra start, mens hos Basel hadde Moi Elyounoussi sin faste plass på vingen. Nordmannen har spilt alle kampene i Champions League i år.

CL-debuterte

Ibrahimovic har ikke spilt i Champions League siden Paris Saint-Germain røk ut i kvartfinalen våren 2016. Han fikk dermed sin Champions League-debut for Manchester United da han kom inn 20 minutter før slutt. Med debuten ble han også historisk. Han er første fotballspiller som har spilt i Champions League for sju ulike lag.

Den første store sjansen sto United og Romelu Lukaku for. Han kom alene med keeperen like før kvarteret hadde gått, men Tomás Vaclick reddet mesterlig.

Farlig nordmann

Moi Elyounoussi var til tider svært synlig på Basels kant. Allerede etter tre minutter forsøkte nordmannen å på akrobatisk vis skaffe seg sin første CL-scoring for sesongen, men han nådde ikke helt frem før ballen ble klarert av United-forsvaret. I andre omgang sendte han av gårde et skudd som ble reddet av Sergio Romero.

Det ble en første omgang uten mål i Sveits, men United traff metallet to ganger mot slutten av omgangen. Først fikk Fellaini en liten stuss på et innlegg fra Martial, og ballen gikk i stanga. På overtid sendte Rojo av et knallhard skudd via et forsvarerhode og i tverrliggeren.

Basel spilte seg inn i kampen i andre omgang, og var flere ganger farlig frempå.

Etter 73 minutter gikk Martial av banen, og ble erstattet av Zlatan Ibrahimovic, som med det fikk sin debut i Champions League for Manchester United. Allerede etter to minutter kombinerte han og spisskollega Lukaku fint, men ballen kom litt for langt frem for svensken.

Men det var det Basel og Lang som til slutt kunne juble høyest.