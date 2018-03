Elyounoussi jaktes av europeiske toppklubber. Slik skal han avgjøre fotballfremtiden.

fotball

TIRANA: Det norske landslaget gjorde de siste forberedelsene til årets andre kamp på en bane hvor det, litt overdrevent sagt, var nesten like mye gjørme som grønt gress.

En av dem som klarte seg best på det humpete underlaget var den yngste av Elyounoussi-fetterne.

Etter treningen var det også Basel-angriperen flest ville snakke med.

For prestasjonen i 2018-premièren mot Australia fredag bekreftet det inntrykket mange nå har av 23-åringen.

– Han holder absolutt høy europeisk klasse. Det har han vist denne sesongen, fremfor alt i Champions League. Han er en veldig god fotballspiller, roser Lars Lagerbäck.

Mohamed Elyounoussi Født: 4.8.1994 Kallenavn: Moi Klubber: Sarpsborg 08, Molde, FC Basel Landskamper/-mål: 15/4 Meritter: Norsk liga- og cupmester i 2014. Sveitsisk liga- og cupmester i 2017.

Trenger ikke mellomstopp – kan gå rett til storklubb

Det er kampene i Europas største klubbturnering som virkelig har satt østfoldingen på kartet det siste året. Gode prestasjoner over lang tid gjør at han kommer til landslagssamlingene med stor tro på seg selv.

– Det er Champions League-kampene folk har fått med seg, men jeg ville hatt god selvtillit uansett. Jeg har hatt en god sesong og vist at jeg holder et høyt nivå, sier Elyounoussi.

Han blir nå koblet til en rekke klubber, med Arsenal som den aller største.

ESPN skrev tidligere i år at også Southampton og Leicester følger nordmannen.

«Moi» har tenkt litt på hvor han vil og hva som er viktigst å ta hensyn til når han skal finne ny klubb.

– Jeg har sagt at jeg har veldig lyst til å spille for en stor klubb i en av de fire største ligaene, men de tingene er ikke i hodet mitt nå. Det er først og fremst gjennom gode prestasjoner at man kommer dit, og hvis man begynner å planlegge ting og det går utover prestasjonen på banen, så nytter det ikke, sier han.

– Må du ha et mellomsteg før du går til en skikkelig storklubb, eller er du klar til å hoppe på noe sånt nå?

– Det blir litt å se hva som dukker opp, men man kan aldri si nei til de største klubbene. Jeg tar alltid en vurdering, det gjorde jeg også da jeg gikk fra Molde til Basel. Jeg har truffet bra med valgene mine. Jeg kommer også til å tenke nøye gjennom hva jeg skal gjøre neste gang.

– Hva er det viktigste for deg å vurdere når du skal finne ny klubb?

– Det blir å se på spillestil og om den passer meg. Blir det bare lange baller og jeg ikke blir involvert, så nytter det ikke for meg å være der. Vi får se hva det blir, man kan heller ikke tenke at man får tillit overalt, man må kjempe se til det. Så litt risiko må man uansett ta, sier Elyounoussi.

Han mener selv at han har hevet sitt laveste nivå en del hakk det siste året, samtidig som det samme er skjedd med toppnivået.

Lagerbäcks viktigste råd

Lagerbäck er forsiktig med hvilke fremtidsråd han skal gi til den ettertraktede østfoldingen.

Han mener på et generelt grunnlag at det er bra at spillere kommer på et så høyt nivå som mulig, men at fordelen med Basel er at han der nesten alltid vil være garantert europeisk fotball.

– Det viktigste for meg er at han spiller så mye som mulig. Han er fortsatt ung, så han kan bli enda bedre, sier svensken.

Landslagssjefen mener kantspilleren skiller seg ut og er en spillertype det er få av i Norge.

– Han er kjempedyktig til å utfordre i dypet, med og uten ball. Vi har ikke så mange som kan gjøre det også med ballen, sier 69-åringen.