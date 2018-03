Elyounoussi herjet da Basel slo Manchester City-stjernene

fotball

MANCHESTER CITY - BASEL 1–2 (5–2 sammenlagt)

Manchester City hadde solide 4-0 å gå på fra bortekampen i Sveits. Da Gabriel Jesus scoret i sin første kamp fra start i 2018 så alt veldig vanskelig ut for gjestene. Brasilianeren fikk stå umarkert på bakre stolpe etter at Leroy Sané og Bernardo hadde åpnet Basel-forsvaret fullstendig.

Basel skulle derimot vise seg å være svært så giftige på sine kontringer. Mohamed Elyounoussi fant nettmaskene etter 17 minutter. Det er ikke så veldig mange som har klart å score mot City denne sesongen.

Basel utnyttet en kontring der Blas Riveros fikk avslutte. Den dårlige klareringen havnet i beina på Elyounoussi inne i straffeområdet, og 23-åringen banket ballen i mål bak Claudio Bravo.

Burde doblet

Etter en drøy halv time ble den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren spilt flott igjennom. Da han skulle skyte ble han forstyrret akkurat nok slik at han bommet. Litt mer kyniske spisser hadde nok gått over ende i stedet for å prøve en avslutning som Elyounoussi gjorde.

Pep Guardiola virket ikke særlig engasjert på benken der han fulgte kampen med sin gule sløyfe på brystet. Den politiske markeringen har det engelsk fotballforbundet (FA) reagerte på.

Det skjedde svært lite i starten av annen omgang, og ingen av lagene løsnet skudd mot mål de første 25 minuttene.

Pasningslegger

Det var derimot gjestene som vartet opp med det første skuddet mot mål etter 71 minutter. Moi fikk ballen på kanten, dro seg innover og la ballen frekt tilbake til stopperen Michael Lang. Sistnevnte banket ballen overraskende i mål fra skrått hold.

Det var likevel tre mål opp for Mois tapre lagkamerater. Innbytter Brahim Diaz sto for Citys første avslutning på mål etter pause, men Basel-målvakten Tomás Vaclík reddet mesterlig.

Dermed endte Basel med to seirer og to tap mot to av de rikeste lagene i Europa: Manchester United og Manchester City.

– Alle vet at City er et godt og sterkt lag. Vi skulle gå ut for å ha det morsomt og spille vårt eget spill. Vi var rolige og skapte våre sjanser, og kunne scoret flere. Det var en god kamp fra vår side, og vi får selvtillit, sa Elyounoussi til arrangøren etter kampen.

Med City sitt avansement onsdag har to av fem engelske lag tatt seg videre til kvartfinalene. Liverpool klarte det tirsdag, mens Tottenham snublet mot Juventus. I neste uke skal Manchester United og Chelsea i aksjon mot henholdsvis Sevilla (0-0) og Barcelona (1-1).