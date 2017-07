Elyounoussi enig i VIF-kompisens kritikk av Eliteserien

Basel er blitt en gjenganger i mesterligaen. Samtidig slaktes nivået i norsk fotball. Mohamed Elyounoussi følger debatten tett fra utlandet.

Og han gir støtte til kompisen Ghayas Zahid, som virkelig fyrte opp da han slaktet Kristiansund etter Vålerengas 1-1-kamp mandag.

– Jeg så kompisen min slaktet Eliteserien etter Kristiansund-kampen. Jeg er absolutt enig. Se bare her nede i Sveits. Selv om vi møter et bunnlag, er det ingen som slår langt. Her skal alle lagene spille seg ut, de skal spille fotball, sier Moi til NTB.

– Selv når vi møter et bunnlag hjemme, presser motstanderen høyt. Det er ingen som vil ligge lavt og forsvare seg til noe som helst, slik man gjerne ser i Eliteserien hjemme, fortsetter den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren.

Han er likevel litt mer polert i uttalelsene enn Zahid var rett etter Vålerengas uavgjort i regnværet i Kristiansund.

– Man skal respektere at noen spiller sånn, man må jo spille ut ifra det man har materiell til. Men i Sveits er det ikke sånn. Man har mye mindre tid med ball enn jeg hadde i Eliteserien. Der rakk du å tenke to-tre ganger før du slo en pasning. Det gjør du ikke her. Sånn sett er det bedre enn Eliteserien, sier Basel-spilleren.

Han påpeker flere ganger at den sveitsiske eliteserien kun har ti lag.

– Det er klart antall lag har noe å si. Hadde man gjort om noe i Norge, hadde kvaliteten vært bedre om man bare hadde 14 eller 12 lag. Det er klart det, men den diskusjonen vil ikke jeg ta. Den får heller andre ta tak i, sier Moi.

Vil ikke slå langt

Hans Basel er igjen klar for mesterligafotball. Samtidig ser Elyounoussi at alle klubber ikke har den samme økonomien til å hente spillere.

– Fotballen er kynisk, og jeg forstår og respekterer at lag må spille ut ifra det man har og kan. KBK har ikke ressurser til å hente de beste og spille ball i hatt med Vålerenga. Da må man spille en stil som er fornuftig i form av det man møter, sier Moi.

– Men jeg kan snakke på vegne av lagene i Sveits. Her spiller lagene fotball. Og selv om man har en høy spiss, slår man ikke bare langt og opp på han. Det finnes ingen fasitsvar i fotball. Alle lag må finne sine styrker, men generelt i Europa er inntrykket at fotballen går mye fortere langs bakken enn når den går i lufta, sier sarpingen.

Slik forteller landslagsspilleren om hvordan sveitserne ser på langpasninger:

– Det trenger ikke å være noe feil med å slå langt, det er kortest vei til motstanderens mål om du slår en lang ball dypt, men her i Sveits blir det sett på som 50/50 om man lykkes når man slår en høy, lang ball. Spiller du derimot langs bakken, har du ballen mer og bedre kontroll. Slår du i luften, kan egentlig alt skje. Du må forstå at en høy ball er det 50/50 hvem som vinner, kontra om man ønsker å gjennom langs bakken. Den mentaliteten burde man hatt i Norge også, sier driblekunstneren.

Ingen bakgård

– Hva er beskjeden til dem som mener du spiller i en bakgårdsserie?

– Jeg visste heller ikke så mye om Sveits før jeg kom hit, men det er noe helt annet enn man tror. Kvaliteten og nivået er langt høyere enn i Eliteserien. Jeg vet at ligaen også er bedre enn nederlandsk fotball. Det ser man også på landslag og ligarangering, hvor Sveits ligger veldig godt an. Sveits er en nasjon som har fått orden på ligaen etter at de gjorde om systemet til ti lag. Økonomien er også god. Sveits er absolutt på et bra nivå i Europa, sier Elyounoussi tydelig foran lørdagens serieåpning bort mot Young Boys i Bern.