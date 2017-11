Ellevilt nervedrama i Eliteseriens siste serierunde: – Det blir en helt sinnssyk avslutning

fotball

Både Aalesund og Sogndal har 29 poeng før siste serierunde. Førstnevnte er foran på flere scorede mål, 34 mot 33. Målforskjellen er helt lik.

– Det er 3,9 prosent sjanse for at det blir avgjort på innbyrdes oppgjør, sier Jesper Mathisen.

TV 2s fotballekspert jobber også hos OddsModel, som har sett på tallene før siste serierunde. Den kan bli avgjort med historisk liten margin.

Dersom for eksempel Sogndal taper 1–2 mot Vålerenga, og Aalesund 0–1 mot Strømsgodset, står lagene helt likt. Da kaprer Sogndal kvalikplassen, etter å ha vunnet begge årets kamper mot Aalesund.

– Det blir en helt sinnssyk avslutning, sier Aalesund-trener Trond Fredriksen.

Aalesund tar imot medaljejagende Strømsgodset søndag. Drammenserne har vunnet sine åtte siste kamper.

Rykket ned på målforskjell

Til sammenligning har Fredriksens gutter vunnet én av sine 15 siste. Seieren kom i forrige hjemmekamp mot Rosenborg.

– Vi gleder oss til kamp, og ser fram til den muligheten vi har, sier Fredriksen.

Han er klar på at det er et lag proppet full av selvtillit som gjester Color Line Stadion.

– Samtidig er det et lag vi kan slå på hjemmebane, forklarer Fredriksen.

Han mangler flere nøkkelspillere til kampen, og spesielt i det bakerste leddet ser det tynt ut med karantene på Oddbjørn Lie og Kaj Ramsteijn. Mikkel Kirkeskov og Daniel Gretarsson er usikre.

– Mitt fokus er på det som er tilgjengelig, understreker Fredriksen, som har rykket ned på målstreken før med Aalesund.

– Tromsø scoret på overtid mot Rosenborg i 2003, og da rykket vi ned på målforskjell, sier Fredriksen.

– En cupfinale for oss

Kjetil Wæhler har spilt fast på Sogndal-laget etter at han gjorde comeback i mai. 41-åringen, som vant serien med Vålerenga i 2005, melder om god stemning i saftbygda inn mot den nervepirrende avslutningen.

– Jeg tror moralen fikk seg en liten boost med ett poeng mot Stabæk. Da ble det enklere å ta fatt på denne treningsuka, selv om vi langt fra er i mål, sier midtstopperen.

Han har ikke hatt noe kontakt med gamle lagkamerater før det hele skal avsluttes søndag.

– Men det blir litt spesielt, innrømmer Wæhler, som har to perioder i Oslo-klubben.

Wæhler er fullstending klar over hva som ligger i potten i siste seriekamp.

– Det er en cupfinale for oss, og kampen skal egentlig bare vinnes. Vi vet gevinsten av en seier, og det er videre eksistens i Eliteserien, sier Wæhler, vel vitende om at Aalesund også kan avgjøre ting selv med seier mot Strømsgodset.

– Godset har åtte seiere på rad, og ser muligheten til å ta medalje. Det er helt klart en fordel for oss, men man vet aldri i fotball, sier Wæhler.

– For din egen del, hva skjer etter sesongen?

– Jeg har ikke konkludert med noe ennå. Mitt fokus har vært å sørge for at Sogndal holder plassen. Lysten til å spille videre er større enn i fjor, men nå handler det om å avslutte med stil. Etter det får jeg reise hjem til familien, og ta en prat med dem, sier Wæhler, som uansett har hatt det gøy siden han bestemte seg for å ta på seg fotballskoene igjen.

– Helt klart. Det har vært morsomt å bidra i en ung spillergruppe, forklarer Wæhler.

– Sogndal er den lille favoritten

Mathisen er klar på hvilket lag han tror redder plassen.

– For meg er det Sogndal som er den lille favoritten. Strømsgodset er i knallform, og Aalesund sliter med skader på viktige spillere. Sogndal møter et Vålerenga-lag som egentlig er ferdigspilt for sesongen. Uansett hvordan du snur og vender på det, betyr kampen mer for Sogndal enn Vålerenga, sier fotballeksperten.

Aalesund har 47 prosent sjanse for å rykke ned, Sogndal 53, viser OddsModel sine tall.

– Hvilket lag takler dette presset best? Sogndal fikk kjempet med seg ett poeng fra bortekampen mot Stabæk, og har en inngang til kampen der de faktisk kommer fra en god opplevelse. Aalesund var aldri i nærheten i Sarpsborg (0–1-tap), sier Mathisen.

Eurosports fotballekspert Kjetil Rekdal tror også Aalesund rykker ned.

– De møter en motstander som har alt å spille for, og har karantener og skader i forsvarsrekka, sier Rekdal, som spår en spennende avslutning.

– En scoring her eller der, vil endre helt på psykologien. Lag kan bli desperate, og jage mål, sier Rekdal.