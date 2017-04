Ellevilt Omoijuanfo-show for Stabæk - senket Sarpsborg med tre mål

BEKKESTUA (Aftenposten): Stabæk har fått en pangstart på sesongen. Søndag ble Sarpsborg slått 3–0 på Nadderud.

Ohi Omoijuanfo herjet for bæringene og scoret tre mål og senket Sarpsborg alene. En scoring på straffe i 1. omgang, den andre etter et fint gjennomspill i 2. omgang, den tredje etter en kontring rett før slutt.

Etter fire serierunder står Toni Ordinas´ mannskap med ni poeng - tre seire av tre mulige på hjemmebane.

Det ble maks utbetaling også mot Sarpsborg. Selv om det startet tregt.

Rosted utvist - Ohi scoret

Etter en halvtime kjemisk fri for målsjanser, finspill og høydepunkter, ble Ohi Omoijuanfo spilt fri av Luc Kassi. Stabæks toppscorer fosset mot gjestenes mål.

Sarpsborg-midtstopper Sigurd Rosted var i duell med Omoijuanfo da sistnevnte gikk i bakken. Dommer Tore Hansen pekte på straffemerket.

Det var Rosted mildt sagt uenig i. Da det så ut som om Hansen var i ferd med å gi Rosted en forklaring på hvorfor det ble dømt straffe - gående mot Rosted, satte Sarpsborg-spilleren ut armene og var borti brystkassen til kamplederen. Uten at det går an å si at det var noen form for dytting.

En smått uoversiktlig situasjon oppstod. Men det endte med at dommer Hansen ga Rosted rødt kort marsjordre.

Omoijuanfo satte selv straffen - i mål. 1–0 og Omoijuanfos fjerde scoring for sesongen.

Lite stemte for serielederen

Frem til da hadde kampen på Nadderud vært et iskaldt gjesp. Fem-seks grader i luften, en iskald vind og en humpete bane inviterte ikke akkurat til fest ved utgangen av påskehøytiden.

Selv om Sarpsborg stilte i påskegule bortedrakter.

Stabæk hadde et lite grep om det hele fra scoringen og frem til pause.

Sarpsborg, som før den fjerde runden ledet serien med full pott på tre kamper, var bleke offensivt. Kun en halvsjanse ved Ole Jørgen Halvorsen tidlig i omgangen.

Det var mye frustrasjon hos gjestene. Ikke minst nede på trenerbenken der Geir Bakke og assistent Tom Freddy Aune var irriterte på dommeren.

Mye bedre ble det ikke for østfoldingene i 2. omgang heller. Redusert til ti spillere ble det vanskelig for Geir Bakkes menn.

Spillere som Patrick Mortensen, Anders Trondsen og Kent Lindberg, som alle har bidratt til å sette farge på sesonginnledningen, hadde en dårlig dag på jobben.

Ingen stanser Omoijuanfo

Rett før timen spilt var Omoijuanfo farlig frempå igjen. Alene med Sarpsborg-keeper Kristiansen satte han ballen midt på keeperen. Den burde Omoijuanfo fått mer ut av.

Noen minutter senere ropte hjemmelaget på straffe igjen. Også denne gang var Omoijuanfo i hovedrollen. Denne gang vinket Tore Hansen spillet videre.

23-åringen fra Oslo var i grunn et konstant uromoment da han fikk vendt nesen mot mål.

Sleip med ballen, flink til å få den med seg ut av trange situasjoner og ikke minst rask og sterk.

Og etter 73 minutter var han på ferde igjen. Hans femte scoring på fire kamper.

Unggutten Hugo Vetlesen vippet Omoijuanfo lekkert fri. I duell med Alexander Groven inne i gjestenes sekstenmeter bare dyttet han ballen elegant og kontrollert forbi Sarpsborg-keeper Kristiansen og inn i det tomme buret.

Omoijuanfo ga seg ikke før han hadde satt tre. Sammen med lagkkompis Moussa Njie fosset han fra midtstreken og mot gjestenes mål.

Njie var ballfører. Men dyttet bare ballen til Omoijuanfo da keeper Kristiansen kom stormende ut. Dermed kunne Omoijuanfo trille innn sitt tredje for kvelden, tre minutter før slutt.

Fortsetter 23-åringen slik kan det bli en morsom sesong for de «blaa» i 2017.