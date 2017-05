Elleville sluttminutter da LSK reddet poeng

Lagene gikk av banen uten scoringer til pause.

Etter 66 minutters spill tok KBK ledelsen ved Jonas Rønningen, men Simen Rafn utlignet for LSK seks minutter før slutt. To minutter på overtid ble Lillestrøm redusert til ti spillere etter at innbytter Bonke Innocent fikk marsjordre.

Kristiansunds Pål Erik Ulvestad og Daouda Bamba fikk gult kort. For Lillestrøm fikk Simen Kind Mikalsen og Tomas Malec gult kort. Utvisningen til Innocent var Lillestrøms første røde kort i årets sesong.

Etter lørdagens serierunde har Kristiansund åtte poeng og Lillestrøm sju poeng.

Kristoffer Hagenes var dommer i kampen på Kristiansund stadion.

I neste runde skal Kristiansund møte Vålerenga, og Lillestrøm møter Sarpsborg.