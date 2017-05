Tilskuer kastet stein på Sarpsborg-keeperen: – Det er trist

Sarpsborg 08 – Vålerenga 2–0 (Kampen pågår fortsatt)

Episoden inntraff like etter hjemmelagets 2–0-scoring snaue 40 minutter ut i den første omgangen. Det ble et opphold i spillet, og det viste seg etter hvert at årsaken var at Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen var blitt truffet av en stein.

Operasjonsleder i Østfold politidistrikt Terje Nordang, bekrefter overfor Aftenposten at det er blitt kastet en stein fra en person blant bortelagets supportere.

– Vi mener at vi har fått tak i rett mann og det var en tilhenger av bortelaget. Han er nå bortvist fra stadion, sier operasjonsleder Østfold politidistrikt Terje Nordang.

Tar avstand

Klanen har på Twitter tatt avstand fra oppførselen.

– Ikke medlem hos oss, men det er selvsagt tatt tak i. Langt utafor, dette, skriver de.

Spillerne ble naturligvis konfrontert med episoden da de kom ut fra pausen.

– Jeg fikk det ikke med meg, men jeg hørte dommeren pratet om en stein. Det er ikke bra hvis det er tilfelle, og jeg håper de får tatt ham som gjorde det, sier målscorer Anders Trondsen til Eurosport.

Rekdal: – Det er trist

– Dette syns jeg selvsagt ingenting om. Det er ubehagelig for den stakkars keeperen som står der. Han skal ha hodet en vei, så vet han at det kommer steiner bakfra. Det er nesten umenneskelig å stå foran det, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

På Eurosports dekning av fotballrunden hadde Kjetil Rekdal fått med seg episoden.

– Det der er en uting. Uansett hvem det gjelder er det trist. Få det bort, sier Rekdal.

