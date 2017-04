Eliteseriedraktene 2017: Bra nivå, men to skiller seg ut

La det være sagt med én gang: Nivået er ganske bra i år. Særlig hvis en tenker på at norsk fotball sliter med økonomien, og at draktene først og fremst er ment å generere sårt tiltrengte inntekter.

Mest negativt synes jeg fortsatt det er at Umbro leverer drakter i samme grunndesign til mange klubber. Dette har jeg klaget på helt siden Draktbloggen ble opprettet i 2010, og det har ikke endret seg.

Jeg har gitt ganske mange drakter fire på terningen i år, og innenfor dem er det ganske små marginer. Jeg minner om at dette er min subjektive vurdering, og ikke noe forsøk på fasit.

Det er også grunn til å minne om at denne vurderingen kun er av lagenes førstedrakter.

16. Sogndal

Sogndal har som regel alltid hatt det gjeldende grunndesignet fra Umbro, så også i år. Ingen ting galt med dette designet, men det er ikke like vakkert når alle Umbro-klubbene (utenom Vålerenga) skal ha det i toppen av norsk fotball. Sogndal får først og fremst sisteplassen på grunn av de mange, og prangende, røde sponsorlogene. Hvorfor ikke i svart i stedet?

15. Odd

Odd har ny drakt fra New Balance i år, og har gått bort fra den helhvite varianten fra 2016. Det er mer svarte detaljer på drakten, og det trenger ikke være så veldig negativt. Men det jeg reagerer mest på, er at hovedsponsorens logo er en skingrende rødfarge. Samme sponsor finnes i svart på Rosenborg-drakten, er det fordi dette er en ny sponsor for Odd at de har fått viljen sin?

14. Aalesund

Aalesund er et annet lag som er trofaste mot Umbro, og denne gangen følges grunndesignet til punkt og prikke. Litt trekk for at sponsorlogene blir litt dominerende. Hadde det ikke vært finest å holdt dem i blått?

13. Kristiansund

Ikke så mye å si her. Umbro, grunndesign, dere skjønner hvor jeg vil. Fint at hovedsponsorens logo er holdt i hvitt, men den Bunnpris-logoen skjærer litt i øynene.

12. Sandefjord

Sandefjord har heldigvis gått bort fra ideen med en drakt med halvparten rødt og blått. Nå satses det kun på blått, slik de skal, og denne er ganske vellykket. Pluss for den litt spesielle detaljen i halsen. Jotun-logoen ser en svært godt, men det er kanskje meningen?

11. Molde

En solid drakt, den er ren og fin, men dette mangler det lille ekstra som gjør at en tenker at dette var en skikkelig fin drakt. Tenk hvis Molde for eksempel hadde fått samme grunndesign som Brann, med blåfarger i to toner. Pluss for at sponsorlogoene er holdt i hvitt.

10. Strømsgodset

Ny Puma-drakt i år. Det satses ganske klassisk, med et slags prikkemønster ned ermene som skal illudere Puma-stripen. Helt OK drakt, men den Kiwi-logoen skjærer fortsatt i øynene.

9. Lillestrøm

Lillestrøm har hatt Legea-drakter de siste årene, og det har gitt dem flere stødige, men ikke akkurat spektakulære drakter. I år er drakten tilført dynamikk av et mønster i stoffet, og sponsorlogoene er heldigvis holdt i sort. I serieåpningen mot Sandefjord ble det brukt en jubileumsdrakt som kun skilte seg fra 2017-drakten ved at den hadde krage.

8. Tromsø

Samme drakt som i fjor. Fortsatt litt mye rødt rundt halsen, hvorfor ikke bare kjøre stripene helt ut? Solid, men ikke så mye mer.

7. Stabæk

En ganske så stilig versjon av Stabæk-stripene, dette. Fargene i drakten passer jo i utgangspunktet godt sammen, og denne er ganske bra løst. Pluss for at hovedsponsorens logo er ganske mye mindre enn på drakten til de andre de punger ut millioner til, som Odd, Rosenborg og Tromsø, men kunne ikke ett-tallet også vært i hvitt?

6. Vålerenga

Jeg gnåler ganske mye om bruk av grunndesign i norsk fotball, og da er det på sin plass å premiere Vålerenga som beste Umbro-klubb i Eliteserien. Her har laget fått en spesiallaget drakt med blått og rødt som hovedfarger, akkurat som det skal være. Likevel tar ikke drakten helt av, det er noe litt traust over den.

5. Haugesund

FK Haugesund har bygget opp en tett kontakt med det italienske merket Macron de siste årene, og det har gitt flere fine skreddersydde drakter. Denne er intet unntak. Litt spesielle og stilige detaljer i halsen trekker opp. Stilrent og fint. OBS: Drakten har flere sponsorlogoer rundt halsen enn på bildet.

4. Sarpsborg

Samme drakt som i fjor, og da kåret jeg den til den beste i eliteserien. Solid og fin drakt med fine detaljer, som den litt spesielle halsen og de tynne stripene. Selvfølgelig er den med i toppen i år, men nå har flere andre også skjerpet seg.

3. Viking

Solid og vellykket Viking-drakt, som jeg skrev da den ble lansert. Nytt i år er den runde halsen, og at hals og endene på ermene er i hvitt. Jeg synes det fungerer, og gir et stilig retropreg. Minus for sponsorlogoen i fremmede farger ved halsen. Kanskje ikke til å unngå, siden det er en ny sponsor.

2. Brann

En herlig Brann-drakt, den beste på mange år. Jada, dette er et grunndesign som vi har sett mange ganger, for eksempel hos Portugal, men oppgaven med å få med sponsorlogoene er løst helt forbilledlig her. Jeg finner ikke noe å trekke her, rett og slett!

1. Rosenborg

I jubileumsåret slår Rosenborg endelig til med en drakt som er en ekte klassiker. Den ble riktignok brukt i e-cup i fjor, men nå får vi også se den i Eliteserien. Adidas-stripene er flyttet ned på sidene, logoene er holdt i svart, og det eneste i gullfarge på drakten, er logoen som skal markere at klubben er 100 år i 2017. Perfekt drakt, ut fra forutsetningene.

Hva synes du? Legg inn kommentar nederst på siden!