Ekspertene med klar oppfordring til Lagerbäck: – Han må med i troppen

fotball

Ødegaard har storspilt for Heerenveen den siste tiden, men 18-åringen har fortsatt ikke blitt tatt ut i den tropp av landslagssjef Lars Lagerbäck.

Tirsdag tar han ut spillerne til VM-kvalifiseringskampene mot San Marino 5. oktober og Nord-Irland 8. oktober. Det store spørsmålet i forkant, er om navnet til Ødegaard er på listen.

– Jeg mener Martin Ødegaard bør være i den troppen. Begrunnelsen er enkel: Han er god nok, sier fotballekspert i Aftenposten, Lars Tjærnås.

Ødegaard har ikke fått spilletid på A-landslaget siden treningskampen mot Finland i mars i fjor. Midtbanespillere var heller ikke med da Lagerbäck tok ut spillerne til kampene mot Aserbajdsjan og Tyskland i VM-kvalifiseringen i august. Da mente svensken at han ikke var kvalifisert.

Nå er tiden inne for en retur, mener Tjærnås.

– Den første av de to kampene er mot San Marino. Det er den type kamp der vi har aller mest bruk for hans egenskaper. Ingen med norsk pass er bedre på små flater med dårlig tid. San Marino kommer til å ligge lavt og gi oss lite rom nær egen 16-meter. Da trenger vi en boksåpner. Det er Martin, forklarer han.

Det mener også TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Martin Ødegaard har vært fantastisk denne sesongen, og det er en glede å se ham spille fotball nå. Det han viste glimtvis forrige sesong, har vi sett mye mer av denne sesongen. Han har blitt mer stabil, og det har tydelig skjedd noe med ham der nede. Han må i denne troppen. Det er han vi er nødt til å bygge dette laget rundt, sier Mathisen.

Skade på Møller Dæhli

Han tror ikke neste kamp passer Ødegaard like bra.

– Mot Nord Irland, som er en annen type kamp mot annen type motstander, kommer ikke hans egenskaper like mye til sin rett, men også der mener jeg han bør være i en tropp. Nå melder også Mats Møller Dæhli forfall. Det betyr at vi har enda større bruk for Martin, sier Tjærnås.

Det norske U21-landslaget skal også i aksjon i oktober. Leif Gunnar Smeruds gutter spiller EM-kvalifiseringskamper borte mot Irland 5. oktober og hjemme mot Tyskland 10. oktober.

– Skal han være i troppen, bør også Lagerbäck være klar på at han bør brukes mye. Hvis ikke så er det mye bedre at han spiller U21-kampene mot Irland og Tyskland, to fine utfordringer, sier Tjærnås.

NRKs fotballekspert Tom Nordlie har tidligere vært skeptisk til Ødegaard og A-landslaget.

– Problemet er at han debuterte for tidlig på A-landslaget, som en hype. Nå har jeg sett en del kamper med Heerenveen. Ødegaard er en spiller som kan passere folk, og spille ballen gjennom ledd. Han virker også fysisk mer robust. Nå begynner kanskje Ødegaard å nærme seg, sier Nordlie.

– Er det noen andre spillere Lagerbäck bør ta ut?

– Det kunne vært spennende å se en Kristoffer Ajer i troppen. Spillere som Markus Henriksen og Adama Diomandé bør også være aktuelle hvis de er skadefrie og spiller kamper igjen, sier Nordlie.

Utfordring på stopperplass

Også Tjærnås vil ha Ajer i en tropp.

– Han han duellkraft til å forsvare egen 16 meter, samt er en strålende igangsetter av spill, som vi særlig trenger mot San Marino, sier han.

Kristoffer Ajer har spilt tre kamper for Celtic denne sesongen (én i serien og to i Champions League-kvalifiseringen).

– Det er tøft å spille i Celtic når de har alle midtstopperne skadefrie. Jeg skulle gjerne ha sett Ajer. Lagerbäck bør bli kjent med ham, og se om han kan være en mann å ta med seg inn i den neste kvaliken. Vi har slitt veldig på stopperplass, og det er kanskje Lagerbäcks største utfordring med dette mannskapet. Vi må finne en stopperduo som kan prestere på godt, internasjonalt nivå, og Ajer er nok i diskusjonen, sier Mathisen, som mener Morten Thorsby også bør nærme seg en tropp.

Der er Tjærnås uenig.

– Thorsby har vært god, men ikke mye bedre enn de som er aktuell sentralt. Jeg mener han fortsatt bør spille U21-kampene.