Ekspert tror Ranheim rapper serieledelsen fra Brann i kveld: – En sensasjon

fotball

Klokken 18.30 går Brann og Ranheim ut på idrettsparken i Ranheimsfjæra for å spille kampen som egentlig var startskuddet for årets eliteserie. Kampen ble den gang avlyst på grunn av baneforholdene, og dommeren bestemte at kampen skulle spilles på et senere tidspunkt.

Før sesongen var det få om noen som levnet Ranheim muligheter til å kjempe i toppen av norsk fotball. Selv om det var noen få som trodde at det nyopprykkede laget kunne overraske, mente de aller fleste at en kjapp retur til 1. divisjon var det mest sannsynlige.

Toppkamp på utsolgt stadion

Seks uker etter seriestart er situasjonen en helt annen. Når de røde og de blå går ut på kunstgressmatten, er det i realiteten en toppkamp i Eliteserien en utsolgt stadion får se.

Brann leder serien med 13 poeng etter sine fem kamper. På annenplass ligger Molde med lik poengsum, men har en kamp mer spilt og dårligere målforskjell. Årets største overraskelseslag, Ranheim, ligger på en foreløpig tredjeplass - ett poeng bak de to i tet.

Det betyr enkelt forklart dette: Dersom kveldens kamp får en vinner, er det vinneren som leder ligaen etter seks runder.

Da Ranheim tok seg til Eliteserien etter kvalifiseringen i fjor, var Mjøndalen det første laget de beseiret på veien. Da sto Christian Gauseth på motsatt banehalvdel. Han tror det er mange årsaker til at Ranheim ligger i toppen etter seks serierunder.

– Det er en gjeng som har ventet på sjansen her i mange år, og nå griper de den. Det er spillere som har fortjent sjansen og vært gode nok, og når de får den er det nå eller aldri, sier Gauseth.

– Arrogant trygge

Han peker også på at laget har et innarbeidet spillesystem, at de tenker likt og vet hva medspillerne kommer til å gjøre. Selv om han før sesongstart trodde de kunne berge plassen, er han overrasket over hvor godt det faktisk har gått.

– Jeg hadde ikke trodd det. Jeg trodde de kunne bite fra seg, for de er så arrogant trygge på deres måte å gjøre ting på. Jeg var spent på hvordan det skulle se ut i Eliteserien, og selv om jeg har hatt troen på at de kunne berge seg, så er jeg overrasket over hvor gode de er, sier Gauseth.

Han mener at det eneste som kan være kritisk for Ranheim er at de er sårbare for skader.

Han tror tabellen etter klokken 20.15 i dag kommer til å se annerledes ut enn den gjorde før kampen.

– Jeg tror at Ranheim kommer til å slå Brann. Det er et 4-3-3-lag som møter et annet 4-3-3-lag. Da blir det veldig mye mann mot mann, og med Fredrik Haugen ute, tror jeg det taler til fordel for Ranheim. Men så det er klart: Om de greier seg er det en sensasjon. Og om de skal lede eliteserien i kveld er det også en sensasjon, sier Gauseth.

– Hjertet sier Ranheim

Slik serien har vært så langt i år, blir ikke Eurosports Kjetil Rekdal overrasket om det blir hjemmeseier i kveld.

– Jeg har en anelse om at det er Ranheim som vinner. Det ligger litt i kortene. Men da er det hjertet som tenker, hjernen sier at Brann ikke kan tape. Men jeg har faktisk en følelse av at Ranheim vinner, sier Rekdal.

Han er på vei til Trondheim for å kommentere kampen i kveld, og tror det blir en jevn kamp mellom de to topplagene i årets eliteserie. Av alle lag som står som et hinder foran tabelltoppen for Ranheim, er kanskje Brann det verste laget for tiden.

– Brann er kanskje laget som er vanskeligst å bryte ned akkurat nå. De er robuste bakover og en voldsom tyngde fremover. Men jeg blir ikke overrasket uansett hva resultatet blir i kveld. Skulle Ranheim vinne i kveld er det typisk Eliteserien, sier Rekdal.

– Varsko

For han mener at de andre lagene bør merke seg Ranheims suksess med de små ressursene de har, selv om han ikke er sikker på at det er et sykdomstegn for norsk fotball.

– Det er et varsko til alle andre om hvor lite de får ut av ressursene sine, når du ser på Ranheim som har helt andre forutsetninger til å klare seg på øverste nivå. Det er ikke alltid økonomi betyr så mye i fotball, men de andre må tenke på hva de driver med, mener Rekdal.

Ranheim har budsjettert med inntekter på 17 millioner i år, mens Brann har 114 millioner kroner. Aller mest penger er det i budsjettet til Rosenborg, med 173 millioner kroner - over ti ganger mer enn miniputten helt øst i byen.

Og mens de aller fleste fotballspillere i Eliteserien har det som heltidsjobb, har samtlige Ranheim-spillere enten deltidsjobb, eller studier ved siden av fotballen.

Da Rekdal satte opp tabelltipset for Eurosport en stund før sesongen startet, plasserte han de nyopprykkede på desidert sisteplass. Men da han besøkte laget på Marbella før sesongstarten fikk han bange anelser. Nå tror han at laget kommer til å berge plassen.

– Jeg så mange ting jeg likte veldig godt. De hadde en voldsom entusiasme og de er veldig fotballkloke. De har et godt samhold og utfordret hverandre. Det de mangler på ferdigheter tar de igjen i smartness og tro på egne ferdigheter. De angriper med mange folk, så det er ikke et lag som har forsvart seg til tolv poeng, sier han.